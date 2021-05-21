أخطاء تجنبها.. طرق بسيطة تضمن لك شراء بطيخة "حمرا ومرملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرتبط الصيف دائمًا بالبطيخ، وهناك العديد من الحيل التي ستساعدك على اختيار البطيخ الناضج والحلو المزروع بشكل طبيعي، لذا يجب معرفة مجموعة من الأخطاء التي يجب تجنبها عند شراء هذه الفاكهة اللذيذة، كما جاء في موقع "brightside".

1- القشرة الصفراء علامة على ارتفاع تركيز النترات:

النيتروجين عنصر مهم لنمو وتطور النباتات، ومع ذلك، يميل مزارعو البطيخ إلى تجاوز المعايير المقبولة لأن هذه الحيلة تساعدهم في جعل النبات يصل وزنه إلى 25 رطلاً في غضون 3 أسابيع فقط، ولكن يمكن أن يتسمم المشتري بعد تناول هذا النوع من البطيخ، لهذا السبب عند تقطيع الثمرة، انتبه إلى لون قشرتها، يجب ألا تكون صفراء، بينما يجب ألا يحتوي لبها على خطوط بيضاء.

2- تحقق من وجود ثقوب في البطيخ:

يعتقد بعض الأشخاص أن الثقوب الموجودة في البطيخ هي آثار من الحشرات وليست إبر نترات، لكن لا يزالون يحاولون الابتعاد عن الفاكهة ذات الثقوب، حتى لو كانت جيدة من الداخل، فسوف يفسد جزء من لحمها بسبب الحفرة.

3- تجنب تناول البطيخ ذات وسط مجوف كبير:

تشير الكسور في اللب إلى أن الثمرة مفرطة النضج أو تحتوي على هرمونات النمو، في حين أن البطيخ مع هرمونات النمو يمكن أن يسبب التسمم، هذا هو السبب في أنه من الأفضل عدم تناوله إذا رأيت الفاكهة في هذه الحالة.

4- ضع قطعة من اللب في الماء قبل تناول البطيخ:

يمكنك فحص تركيز النترات في البطيخ وتجنب التسمم بوضع قطعة صغيرة من لبه في ماء نظيف في درجة حرارة الغرفة، وإذا كانت الفاكهة خطرة، فإن الماء سيتحول إلى لون وردي فاتح ومن الأفضل التخلص من البطيخ.

5- لا ينبغي أن يكون البطيخ خفيفًا عند رفعه:

في بعض الأحيان، لا تضمن قشرة البطيخ الجميلة والناعمة واللون الأصفر أن يكون هذا البطيخ لذيذًا، ولكن تذكر دائمًا أن تزنها قبل الشراء، ويجب أن تكون كثيفة وثقيلة، وإذا لم تكن هناك موازين في المتجر، فتأكد من أن تكون الثمرة الناضجة ثقيلة جدًا عند رفعها.

كيفية اختيار البطيخ اللذيذ؟

1 -اختر البطيخ بدون خدوش:

يجب أن يكون البطيخ الناضج والحلو لامعًا وناعمًا وخاليًا من الخدوش، ويمكن أن تكون هذه الخدوش الصغيرة نتيجة لضربة ولكن تتم عملية التلف بشكل أسرع في هذه الأماكن، وهناك احتمال كبير بأن ينتهي بك الأمر إلى إلقاء البطيخ كله في سلة المهملات.

2- يجب ألا تخاف من الثقوب الصغيرة والضحلة على القشرة:

كما ذكرنا سابقًا، يقول العديد من مستخدمي الإنترنت أن هذه الثقوب هي آثار إبر مزارعي البطيخ التي يستخدمونها لحقن البطيخ بالنترات، ولكن، إذا كانت الثقوب لا تمتد طوال القشرة، فلا داعي للخوف منها لأن هذه هي الآثار التي خلفتها يرقات الديدان السلكية ولا تؤثر على جودة الثمار ولا طعمها.

3-عند اختيار البطيخ، ابحث عن آثار بيج صغيرة على القشرة:

هذه "الندوب" ذات اللون البيج على القشرة الناعمة للبطيخ هي الأماكن التي "تذوق" النحل فيها اللب.

4- يجب أن يكون محيط البطيخ الناضج الذي يزن (4 كجم) 25 بوصة أو أكثر:

يجب أن يكون محيط البطيخ الناضج الذي يبلغ وزنه 4 كجم 25 بوصة وأكثر.

5-اختار البطيخ ذات البقعة الصفراء اللامعة على القشرة:

البقعة الصفراء على القشرة هي الجانب الذي كانت البطيخ ملقاة عليه على الأرض، وكلما طالت فترة النضج، كلما كانت أحلى، ويحتوي البطيخ الناضج دائمًا على بقع صفراء كريمية أو حتى برتقالية صفراء.

6- تجنب تقطيع البطيخ بالسكين قبل شرائه:

اشترِ البطيخ الكامل فقط لأنه عند تقطيعه بالسكين، تدخل الكائنات الحية الدقيقة من السكين إلى الفاكهة وتتكاثر بسرعة في هذه البيئة الحلوة والدافئة، خاصةً تحت الطبقة اللاصقة ويمكن أن تسبب أمراضًا معوية.