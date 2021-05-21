أعراض تسمم الفاكهة.. وإليك 8 طرق إسعافية عليك اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع حلول الصيف يتزايد الإقبال على شراء الفواكه الصيفية، لكن البعض يخشى تناولها مع الشائعات التي تتحدث عن أن بعضها قد يسبب مشاكل صحية.

وهناك العديد من أعراض تسمم الفاكهة التي يجب أخذها في الاعتبار، لذا يجب معرفة بعض الطرق الإسعافية المنزلية التي يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي، حسب ما أورد موقع "stylecraze".

الأعراض:

آلام أو تقلصات في البطن.

فقدان الشهية.

الحمة.

التعب والضعف.

صداع الرأس.

هناك العديد من العلاجات المنزلية والإسعافات الأولية التي يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي:

1- خل التفاح:

المكونات:

1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح الخام غير المصفى.

1 كوب ماء دافئ.

ما عليك القيام به:

أضف ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى كوب من الماء، ثم تخلط هذه المكونات جيدا وتناوله على الفور.

كم مرة يجب أن تفعل هذا:

تناوله من 2 إلى 3 مرات يوميًا.

2-الزنجبيل بالعسل:

المكونات:

1 إلى 2 قطعة من جذر الزنجبيل

1 كوب ماء.

ما عليك القيام به:

يُضاف الزنجبيل إلى كوب من الماء ويُغلى في إناء، وينضج لمدة 5 دقائق ويصفى ثم دعه يبرد قليلاً قبل إضافة بعض العسل إليه، ويمكنك أيضًا خلط بضع قطرات من عصير الزنجبيل مع العسل وتناوله.

كحل سريع، كما يمكنك أيضًا مضغ قطع صغيرة من الزنجبيل.

كم مرة يجب أن تفعل هذا:

تناول هذا المشروب 3 مرات على الأقل يوميًا حتى تهدأ الأعراض.

3-الثوم:

المكونات:

2-3 فص ثوم مقشر.

ما عليك القيام به:

امضغ فصوص الثوم، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا فرم بعض الثوم وتناوله مع العسل.

كم مرة يجب أن تفعل هذا:

استهلك الثوم مرة واحدة على الأقل يوميًا حتى تحصل على الراحة.

4-عصير الليمون:

المكونات:

1/2 ليمونة.

1 كوب ماء.

عسل (اختياري).

ما عليك القيام به:

اخلط الليمونة بكوب من الماء ثم أضف بعض العسل للنكهة وتناوله.

كم مرة يجب أن تفعل هذا:

يمكنك تناول عصير الليمون مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

5-الريحان:

المكونات:

أوراق الريحان.

عسل.

ما عليك القيام به:

قومي بسحق بعض أوراق الريحان ثم اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من مستخلص الريحان واستهلكيه على الفور، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إضافة قطرة من زيت الريحان إلى كوب من الماء واستهلاكه.

كم مرة يجب أن تفعل هذا:

افعل ذلك من 3 إلى 4 مرات يوميًا.

6-الريحان مع الهيل:

المكونات:

3-4 أوراق ريحان.

1 هيل.

ما عليك القيام به:

امضغ أوراق الريحان مع الهيل، وبدلاً من ذلك، يمكنك مزج مستخلص الريحان مع مسحوق الهيل وتناول ملعقة صغيرة منه.

كم مرة يجب أن تفعل هذا:

تستهلك هذا مباشرة بعد أن تعاني من أعراض التسمم الغذائي.

7-فيتامين سي:

المكونات:

مكملات فيتامين سي 1000 مجم (أو حسب توجيهات الطبيب).

ما عليك القيام به:

استهلك 1000 مجم من مكملات فيتامين سي بعد استشارة الطبيب.

كم مرة يجب أن تفعل هذا

يمكنك الاستمرار في تناول هذا 3-4 مرات يوميًا إذا لم تتحسن الأعراض بعد العلاج الأولي.

8-الموز:

المكونات:

الموز.

ما عليك القيام به:

تناولي موزة يوميًا، ويمكنك أيضًا مزج بعض الموز مع الحليب واستهلاكه يوميًا.

كم مرة يجب أن تفعل هذا:

يمكنك القيام بذلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.