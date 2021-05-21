احذر.. 8 أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف: تسبب مشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نعتمد في حياتنا كثيراً على الميكروويف ولا نستطيع الاستغناء عنه، ولكن يفقد الطعام الفوائد الصحية وقد يسبب التسمم الغذائي في كثير من الأوقات إذا قمنا بإعادة تسخينه في الميكروويف.

وفي التقرير قائمة بالأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف، وذلك وفق ما ورد في موقع "brightside"

1- الكرفس:

يعتبر مكونًا رائعًا للشوربة، ولكن لا يجب وضع طبقه وتسخينه في الميكروويف حتى لا يسبب مشاكل، حيث يحتوي على النترات التي تتحول إلى نترات سامة ونيتروزامين مسرطنة بعد إعادة التسخين.

2- البيض:

لا يجب أبداً إعادة تسخين البيض، لأنه يصبح سامًا.

3- السبانخ:

يحب الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا مكون من السبانخ لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن ولكن، تمامًا مثل الكرفس، فإن السبانخ مليئة بالنترات التي تتحول إلى نترات ونيتروزامين سامة بعد إعادة تسخينها.

4- المشروم:

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والأحماض الأمينية، إلا أنه لا يتم هضمه جيدًا في معظم الأوقات، وإذا قمت بإعادة تسخين المتبقي منه، فستزداد المشكلة سوءاً، حيث يتغير تكوين البروتين في المشروم، وهذا يسبب آلامًا في المعدة وانتفاخًا في المعدة.

5- البطاطس:

بشكل غير متوقع تمامًا، تبين أن البطاطس مدرجة في القائمة السوداء أيضًا، فعند تسخينها تفقد مذاقها وفوائدها الصحية ويمكن أن تصبح سببًا للتسمم الغذائي إذا تم تخزينها في رقائق معدنية في درجة حرارة الغرفة.

6- الفراخ:

عند إعادة تسخين أطباق الدجاج، تتغير تركيبة البروتين، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة في الهضم.

7- البنجر:

لا ينصح بإعادة تسخينه لأن جذر الشمندر مليء بالنترات أيضًا.

8-الأرز:

الأرز غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، ولكنه يحتوي أيضًا على أبواغ البكتيريا التي تعيش حتى بعد الطهي، إذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة بعد تحضيره، فسوف تتكاثر البكتيريا، وهذا يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، إعادة التسخين لا يحل المشكلة ، لذلك من الأفضل تناول الأرز على الفور أو تبريده في غضون ساعة من الطهي والاحتفاظ به هناك حتى اليوم التالي.