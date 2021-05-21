دلال عبدالعزيز الحاضر الغائب.. حضرت كل الجنازات ومنعتها كورونا عن وداع زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقيمت ظهر اليوم جنازة سمير غانم، في مسجد المشير بالتجمع الخامس، وذلك بعد أن وافته المنية أمس الخميس، بعد صراع مع كورونا، حيث أدخلته مضاعفات الفيروس إلى مستشفى الصفا بالمهندسين، وزوجته دلال عبدالعزيز أيضا والتي أصيبت بالفيروس، وهو الأمر الذي منعها عن المشاركة في جنازة زوجها وحبيب عمرها سمير غانم.

دلال عبدالعزيز «غياب» في جنازة سمير غانم

حالة دلال عبدالعزيز الصحية، منعتها من حضور جنازة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، والذي توفي بمستشفى الصفا بالمهندسين، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات كورونا، وأبدت دلال عبدالعزيز رغبتها في حضور جنازة زوجها، إلا أنها لم تتمكن خوفا من العدوى، رغم أنها معروفة بحضورها الدائم في جنازات كل الفنانين، وتحرص دوما على تقديم واجب العزاء، ولكن ظروف مرضها منعتها من وداع رفيق العمر.

ولكن في ذات الوقت حضرت الجنازة بنات الثنائي دلال عبدالعزيز وسمير غانم، حيث ظهرت دنيا وإيمي مرتديات الحجاب، والكمامات وأغطية الوجه، وكانتا مع جثمان والدهما منذ خروجه من المستشفى، وحتى صلاة الجنازة، وصولا إلى الدفن بمقابر الأسرة في مدافن الوفاء والأمل.

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد، زوج ابنة سمير غانم، الفنانة إيمي سمير غانم، حمل نعش حماه من داخل المستشفى وحتى سيارة نقل وتكريم الموتى، كما تواجد معه زوج ابنة سمير غانم الثانية، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، والذي شارك هو الآخر بدوره في حمل نعش حماه إلى مثواه الأخير، لنقله لمسجد المشير بالتجمع الخامس حيث جرى تشييع جثمانه.