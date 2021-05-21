تعرف على مرض رجل الأعمال أحمد بهجت قبل وفاته

القاهرة - سمر حسين - صحة

توفي رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح، اليوم الجمعة، في أمريكا، أثناء رحلة علاجه من الفشل الكلوي، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وتحدث الإصابة بالفشل الكلوي، عندما تعجز الكلى عن تنقية الفضلات من الدم، وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، بحسب ما ذكره موقع «Mayo Clinic».

أسباب الإصابة بمرض الفشل الكلوي

من أسباب الإصابة بالفشل الكلوي:

بطىء تدفق الدم إلى الكليتين.

صعوبة تصريف الفضلات من الجسم.

فقدان الدم أو السوائل.

مرض القلب.

العدوى.

فشل الكبد.

الحروق.

الجفاف الشديد.

أعراض الإصابة بالفشل الكلوي

انخفاض إخراج البول.

احتباس السوائل، مما يسبب تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

ضيق النفس.

الإرهاق.

الغثيان.

ضعف ضربات القلب.

ألم أو ضغط على الصدر.

نوبات وغيبوبة في الحالات الشديدة.

عوامل تزيد فرص الإصابة بالفشل الكلوي

انسداد في الأوعية الدموية في الذراعين أو الساقين.

مرض السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

بعض أنواع السرطانات.

أمراض الكبد.

طرق الوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي

تتبع التعليمات الخاصة بالأدوية المسكنة مثل الأسبيرين والأيبوبروفين.

تناول المزيد من هذه الأدوية ربما يزيد من خطر تضرر الكلية.

وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت

وكانت شهد أحمد بهجت أعلنت نبأ وفاته عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، ونعته بكلمات مؤثرة، وكان أحمد بهجت مشاركا لوالدتهما في بداية أعماله الاقتصادية، وهو واحد من أبرز رجال الأعمال المصريين.

وكتبت شهد بهجت خلال إعلانها نبأ وفاة أحمد بهجت، «الحمد لله من قبل كل شىء الحمد لله من بعد كل شىء الحمد لله على كل شىء، إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون و لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».