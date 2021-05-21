«منة» تحرك دعوى طلاق: «جوزي بيحط مسكات وإسكربات على وشه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمتلئ محاكم الأسرة بالكثير من قضايا الطلاق أو الخلع لأسباب غريبة، من بينها ما أقدمت عليه زوجة تدعى «منة. خ»، من إقامة دعوى طلاق أمام محكمة أسرة أكتوبر، حملت رقم 187 لسنة 2020، مبررة ذلك بسبب رفاهية زوجها وإنفاقه مصروفات مبالغ فيها على مستحضرات تجميلية.

عاشت الزوجة مع زوجها 11 شهرا، لاحظت فيها تصرفات غريبة على زوجها منها حبه الزائد للوقوف أمام المرآة والاهتمام ببشرته أكثر من اللازم، قائلة لـ«هن»: «كنت في الأول بتعامل مع الأفعال دي أنها حاجة عادية، لكن لما زادت استغربت عن سر اهتمامه بنفسه بالشكل ده».

لم يكن مرتب زوجها كبيرا وعلى الرغم من ذلك، خصص أكثر من نصفه لشراء مستلزمات تجميلية للبشرة، «مصدقتش أن في راجل ممكن يحب نفسه وشكله للدرجة دي، كنت بستغرب لما أشوفه بيحط كريمات وإسكربات على وشه».

منة: جوزي بياخد مستحضرات التجميل بتاعتي علشان يستخدمها

لم تتحمل الزوجة أفعال زوجها الغريبة، فقررت الحديث معه ليقلل الاهتمام بنفسه، «كان بياخد مستحضرات التجميل بتاعتي يستخدمها، ده غير أنه بيصرف أكتر من نصف راتبه على الحاجات دي مقدرتش استحمل الوضع ده، لما طلبت منه أنه لازم يتغير اتهمني إني بغير منه».

حاولت السيدة الثلاثينية إقناع زوجها بضرورة العلاج النفسي، فاتهمها بالجهل وعدم الفهم: «لما طلبت منه يعرض نفسه على طبيب نفسي، رد عليا أن أنا اللي محتاجة علاج ومجنونة ومعقدة أكتر من اللازم».

رفضت الزوجة الاستمرار مع زوجها رغم مرور شهور بسيطة على زواجهما، لتقرر طلب الطلاق، ومع رفض الزوج لم تجد وسيلة سوى اللجوء لمحكمة الأسرة حتى تتمكن من إنهاء زواجهما الذي حول حياتها إلى كابوس بعد مرور شهور قليلة على زواجهما، لأنانية الزوج التي وصفتها بـ «بغيضة»، رغم الحب الذي جمعهما قبل الزواج.