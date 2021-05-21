«وداعا سمورة».. انهيار أسرة وزملاء الفنان سمير غانم في جنازته «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفي الفنان سمير غانم، أمس الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عامًا، إثر إصابته باعتلال الكلى، وجرى تشييع جنازة سمير غانم اليوم، من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

لحظات انهيار أسرة الفنان سمير غانم

انهارت دنيا وإيمي سمير غانم، لحظة خروج جثمان الفنان سمير غانم، من مستشفى الصفا، وكان بجانبهما الفنان حسن الرداد.

دموع ميرفت أمين وسهير رمزي

حرص الفنانتان ميرفت أمين وسهير رمزي على الحضور مبكرا في جنازة الفنان سمير غانم اليوم، ورتلا القرآن في وداع «سمورة».

وفاة الفنان سمير غانم

وكان الفنان سمير غانم، توفي أمس الخميس، بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، وجرى نقله للمستشفى، حيث وضع على جهاز تنفس صناعي، كما أجرت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز مسحة ثانية وأكدت استمرار إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وكان الكاتب والمنتج أحمد الإبياري، قد أعلن أمس الخميس، وفاة الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك عبر صفحته بـ«فيسبوك»، قائلا: «مع السلامة يا سمير».

جنازة سمير غانم

وتجمع عدد كبير من الجمهور والفنانين في مشهد مهيب، لوداع الفنان الراحل سمير غانم، أمام المستشفى وفي مسجد المشير الذي تمت صلاة الجنازة به.