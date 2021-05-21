الامارات | أسترالي يعيش 15 عاماً مع جثة لص قتله خلال محاولته السطو على منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن أسترالي يعيش 15 عاماً مع جثة لص قتله خلال محاولته السطو على منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ أسترالي يعاني اضطراب التخزين، لـ15 عاماً بجثة سارق كان قد قتله لدى محاولته السطو على منزله، واستخدم أكثر من 70 عبوة معطّر للجو لإخفاء رائحة التعفن، كما ذكرت قناة «ايه بي سي» الأسترالية العامة.

وبيّن تحقيق الطب الشرعي أن بروس روبرتس المقيم في سيدني أردى شاين سنيلمان عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل.

وتوفي روبرتس سنة 2017 لأسباب طبيعية. لكن لم يُعثر على رفات سنيلمان سوى بعد عام من ذلك وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من 70 عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن روبرتس كان يعاني اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها) ولم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله حيث عُثر على نحو 10 أسلحة نارية.

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