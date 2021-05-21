فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تقرأ كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر القراءة من الأمور الضرورية للحفاظ على صحتنا بشكل عام، حيث تساعد على التقليل من خطر الإصابة بالخرف، وخفض مستويات التوتر لديك، وغيرها من الفوائد الأخرى.

وهنا نستعرض في التقرير التالي ما يحدث لجسمك عندما تعتاد على القراءة كل يوم، وفقا لما ذكر موقعا "reader digest" و" thelist".

- خفض مستويات التوتر:

وفقًا لدراسة أجريت عام 2009، وجد باحثون بريطانيون في جامعة ساسكس البحثية البريطانية، أن 6 دقائق فقط من القراءة يوميًا تخفض مستويات التوتر لدى المشاركين بنسبة 68 %.

- تحسين المفردات اللغوية:

وجد الباحث الرائد كيث ستانوفيتش وزملاؤه إن الأشخاص الذين يعتادون على القراءة بانتظام لديهم مفردات لغوية أكبر بنسبة 50 % مقارنة بغير القراء.

- قد تضيف سنوات إلى حياتك:

عندما تتبع الباحثون في جامعة ييل الأمريكية، آلاف البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لمدة 12 عامًا، اكتشفوا أن المشاركين الذين يقرؤون الكتب لمدة 30 دقيقة يوميًا عاشوا ما يقرب من عامين أكثر من أولئك الذين يقرؤون المجلات أو الصحف، بالإضافة إلى إن أولئك الذين يقرؤون أكثر من 3 ساعات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 23٪ خلال فترة الدراسة.

- تصبح أفضل في التعاطف:

تعزز القراءة أيضًا معدل ذكائك العاطفي، وأفادت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2013 أن الأشخاص الذين اعتادو على قراءة الروايات الأدبية كانوا أفضل في التعرف على المشاعر في تعابير الوجه من أولئك الذين يقرؤون الروايات الشعبية أو الواقعية.

- تنشيط الوظائف المعرفية للدماغ:

في دراسة نشرت عام 2013 في مجلة Brain Connectivity، يمكن للقراءة اليومية أن تنشيط الوظائف المعرفية للدماغ وتحسينها.

- خفض خطر الإصابة بالخرف:

وفقًا لفريق من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا، فإن القراءة تساعد على امتلاك مفردات كثير، وبالتالي قد يظل عقلك حادًا مع تقدمك في العمر، ويعد تقييم درجات اختبار المفردات لأكثر من 300 مشارك فوق سن الخمسين، وجد الباحثون أن المتطوعين الحاصلين على أعلى الدرجات لديهم مخاطر من التدهور المعرفي والخرف من أولئك الذين حصلوا على درجات أقل، لذا فالقراءة هي مجرد واحدة من 50 عادة يومية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

- قراءة فصل في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب:

أشارت دراسة أخرى إلى أن قراءة فصل من كتاب كل يوم تقلل من فرصة الذهاب للطبيب كثيرا، كما أشارت النتائج التي نشرت في مجلة Social Science & Medicine ، إلى أن أولئك الذين يقرؤون الكتب بانتظام لمدة 12 عامًا شهدوا انخفاضًا بنسبة 20 ٪ في خطر الموت مقارنة بالآخرين.