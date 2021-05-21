إليك أسرار إطلالات ديما الأسدي الصيفية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 03:41 مساءً - ديما الأسدي مؤثرة من نوع خاص لأنها تتمتع بأسلوب خاص يشبهها وحدها. هي سيدة التطبيعات الصيفية ذات الرسوم الطبيعية او الهندسية فالمهم هو ابتكار ستايل لا يشبه الآخرين. من يتابع إطلالاتها عن كثب يتعرف حتماً على أسلوبها الخاص في تنسيق القطع وكأنها تحوك زياً خاصاً بها لا يشبه القطع التي اختارتها وقد نكون رأيناها في واجهة المتاجر الكبرى.

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ما أسرار إطلالاتها الصيفية؟



إليك 8 أسرارسنكشفها لك وتتعلّق بأزيائها لصيف 2021 وهي:





تميل ديما الى القماش المطبع عموماً ولكنها قد ترتدي بلوزة مطبعة من وحي المحيط مع تنورة من التول المزدانة بالكشاكش السوداء، كما نراها في هذا الزي الرائع من فرساتشي.

ديما الأسدي -الصورة من حسابها على انستغرام





تهوى ديما أسلوب دولتشي أند غابانا المريح فتختار الفساتين القطنية الطويلة والتي تضج برسوم طبيعية كبيرة وتنسق الحذاء والحقيبة الموحدة.

ديما الأسدي بفستان قطني طويل -الصورة من حسابها على انستغرام

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تحب ديما البلوزات المزدانة بأربطة عريضة عند الكتفين وقد نسقت هذه التوب من زيمرمان مع سروال أبيض واسع وانتعلت صندلاً مسطحاً مريحاً.

ديما الأسدي -الصورة من حسابها على انستغرام





تنسق ديما الفستان المطبع الطويل مع سروال حيادي اللون لتحديد الخصر وتنتعل معه صندلاً إغريقي الطراز بلون البيج وتهوى حقائب جاكموس الميكرو.

ديما الأسدي -الصورة من حسابها على انستغرام

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أما تسريحتها الصيفية المفضلة لهذا العام فهي أن ترفع نصف شعرها وغرتها الأمامية بشكل مشدود عن وجهها لإبراز نعومة تقاسيمها المزينة بمكياج برونزي هادئ.

ديما الأسدي بفستان مطرز-الصورة من حسابها على انستغرام





أما بالنسبة للفستان المطرز والغني بالتفاصيل فتحرص على تنسيق أكسسواراتها مع لون قاتم تجده في الفستان وقد اختارت اللون الأسود كما في الصورة فحملت حقيبة سوداء من هرميس وصندلاً عالياً من غوتشي.

ديما الأسدي -الصورة من حسابها على انستغرام

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تميل الى اختيار القفطان المريح ولكن مع إدخال تفاصيل غير عادية كالتطريز الفضي والخيوط المتدلية من ياقته غير المتجانسة.

ديما الأسدي بالقفطان -الصورة من حسابها على انستغرام



تحب ديما كما نلاحظ حقائب دار هرميس المتفاوتة الحجم ولكنها تميل الى الحجم الصغير او المتوسط ولكنها لهذا الصيف اختارت حقيبة بولغاري الجديدة التي صممتها الدار الراقية مع المصممة الشابة المبدعة ماري كترانتزو. وقد اختارتها بلون الباستيل لتنسقها مع كافة الأزياء الصيفية.

الصورة من حساب ديما الأسدي على انستغرام

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