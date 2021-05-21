موديلات مناكير صيفية ناعمة تجعل يديك وأظافرك مشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 03:41 مساءً - تشكل موديلات الأظافر لمسة إضافية رائعة تعزز من جمال يديك وأظافرك. وقد بدأت تظهر موضة رسومات الأظافر لـ صيف 2021 بشكل تدريجي، وهي في معظمها ناعمة وحيوية ومشرقة، بألوان مناكير تتناغم مع ملابسك الصيفية بمختلف أشكالها وألوانها. وقد جمعنا لك في هذا المقال، عدداً من أكثر موديلات الأظافر رواجاً لهذا الصيف، والتي ستجعل يديك وأظافرك في غاية الإشراقة والجمال.



نقشة البرتقالة

نقشة البرتقالة (الصورة من حساب خبيرة الأظافر أليسا توريلو على إنستغرام)



أضيفي لمسة حيوية مشرقة الى يديك وأظافرك خلال الصيف، باعتمادك نقشة البرتقالة على أظافرك، باستخدام المناكير باللون البرتقالي، والمناكير الأخضر، الى جانب استخدام المناكير نفسه عند مقدمة الأظافر بأسلوب المناكير الفرنسي. واجعلي أظافرك لامعة باستخدام طبقة من التوب كوت الشفاف واللامع.

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نقشة الزهور

نقشة الزهور (الصورة من حساب إيمارني على إنستغرام)



أنقلي أزهار الحدائق المشمسة الى أظافرك، من خلال اعتماد نقشة الأزهار، باستخدام مجموعة من ألوان المناكير الحيوية والفاتحة، التي تعد خياراً رائعاً لفصل الصيف، مثل الأزرق والأصفر والأخضر والبرتقالي والزهري. وقبل البدء بتنفيذ نقشة الأزهار، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.



نقشة النجوم

نقشة النجوم (الصورة من حساب خبيرة الأظافر أفيفا أتري على إنستغرام)



نقشة النجوم رائجة جداً وهي تشكل خياراً رائعاً للأيام العادية والمناسبات والسهرات، وبإمكانك الحصول عليها من دون مجهود. جربي ملصقات النجوم المخصصة للأظافر بأشكال متساوية وألوان متناغمة، كما أنك لست بحاجة الى استخدام طبقة من المناكير الأساسي.

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نقشة الفواكه والخضار

نقشة النجوم (الصورة من حساب فنانة الأظافر أفيفا أتري على إنستغرام)



تشكل الفاكهة والخضار الصيفية إحدى نقشات الأظافر الرائجة التي تعد خياراً رائعاً لأجواء الصيف. لذلك، جربي نقشة الفاكهة والخضار المفضلة لديك، مثل الليمون الحامض باستخدام المناكير الأصفر والاخضر، الفراولة باستخدام المناكير الأحمر وهكذا... كما بإمكانك تجربة ملصقات الفاكهة والخضار المخصصة للأظافر.



المناكير الفرنسي الملون والمتعرج

المناكير الفرنسي الملون والمتعرج (الصورة من حساب خبيرة الأظافر ميشال هامفري على إنستغرام)



إذا كنت من محبات المناكير الفرنسي، جربي هذا الصيف رسمات المناكير الملونة والعصرية، بما فيها المناكير الفرنسي المتعرج بألوان الصيف الحيوية كالأزرق والبنفسجي والأزرق والبرتقالي وغيرها. واحرصي على ترك قاعدة الأظافر شفافة ولامعة.

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المناكير الكارو

المناكير الكارو(الصورة من حساب خبيرة الأظافر ماي كواجيري على إنستغرام)



يعد الكارو من أبرز صيحات الموضة لعام 2021، لذلك لا تترددي في اعتماد نقشة الكارو على أظافرك خلال هذا الصيف باستخدام المناكير البنفسجي الفاتح والأبيض، فهي أحد موديلات الأظافر المميزة والجذابة التي توفر لأظافرك مظهراً رائعاً.

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