زيت البركة للشعر وفوائده الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 03:41 مساءً - يعتبر الشعر تاج جمال المرأة الذي يعكس أنوثتها ويعزّز من إطلالتها. لذلك، تولي معظم النساء اهتماماً خاصاً للعناية بشعرهن؛ للحفاظ على صحته ولمعانه. بخاصة في استخدام الزيوت الطبيعية لترطيب خصلات الشعر ومنحه القوة والنضارة. وليس هنالك أفضل من زيت البركة للشعر، هذا المكوّن الفعّال والآمن في الحدّ من مشكلات الشعر وكذلك علاجها.



زيت البركة للشعر وفوائده في علاج مشكلات الشعر

زيت البركة للعناية بالشعر

تعرّفي، على فوائد زيت البركة للشعر وطرق استخدامه للعناية بالشعر والتخلص من المشكلات التي قد تلحق الضرر به، وذلك من خلال تطبيق هذه الخلطات:



خلطة زيت حبة البركة وعصير الليمون

تُساعد هذه الخلطة في تعزيز الكولاجين في فروة الرأس، وبالتالي الحدّ من تساقطه

يحتوي زيت حبة البركة على خصائص مضادةٍ للبكتيريا، والفطريات، ويُعزّز الكولاجين في فروة الرّأس، كما أنَّ الأحماض الموجودة فيه تُوازن مستوى الحموضة في فروة الرّأس.

المكونات:

عصير ثمرة ليمون واحدة.

ملعقتين كبيرتين من زيت حبّة البركة.

طريقة التحضير:

تُعصر الليمونة ويستخدم عصيرها في تدليك فروة الرّأس، ويترك عصير اللّيمون، لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الشّعر بشامبو خفيف، وبعد أن يجف الشّعر في الهواء، يتم تدليك زيت حبّة البركة على فروة الرّأس لمدة 10 دقائق، ويطبّق الزّيت على كامل فروة الرّأس والشّعر حتى أطرافه، ويترك الزّيت على الشّعر ليلةً كاملة، وفي الصّباح يتم غسل الشّعر بالشّامبو، وتُكرّر الوصفة من مرّة إلى مرّتين في الأسبوع.

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خلطة زيت حبة البركة وزيت الزيتون

تُفيد هذه الخلطة في ترطيب خصلات الشعر وتقويتها

يُعالج زيت حبّة البركة التّقصف والتّكسّر في الشّعر، ويُرطّبه ليصبح حريرياً، وتُعد هذه الوصفة جيّدة للشّعر الدّهني والمختلط.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت حبّة البركة.

ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

يمزج زيت حبّة البركة مع زيت الزّيتون في وعاءٍ، ويدلّك المزيج على فروة الرّأس، مع التّركيز على المناطق التي يفقد فيها معظم الشّعر. ثمّ، يتم تطبيق المزيج على كامل فروة الرّأس والشّعر حتى أطرافه، ويُترك الزّيت لمدة 30 دقيقة إلى ساعة. ثم يُغسل الشّعر بالشّامبو العادي، وتكرّر الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.



خلطة زيت حبة البركة وزيت جوز الهند

تساعد هذه الخلطة في منع تساقط الشعر

يحتوي زيت حبة البركة على مئة نوع مختلف من العناصر الغذائية التي يمكنها تغذية البصيلات والشعر، مما يعيد الصحة للبصيلات، وبالتالي تمنع تساقط الشعر.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت حبّة البركة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُمزج زيت حبّة البركة مع زيت جوز الهند ويسخّن المزيج لبضع ثوان حتى يدفأ قليلاً، ويُدلّك المزيج على فروة الرّأس لمدة 15 دقيقة، ثمّ يتم تطبيقه على كامل الشّعر، وبعد ذلك يترك المزيج لمدة 30 دقيقة إضافيّة، ثم يُغسل الشّعر بالشّامبو العادي، وتكرّر الوصفة 2-3 مرّات في الأسبوع.

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فوائد زيت حبة البركة للشعر

يُساعد زيت الحبة السوداء في الحفاظ على توازن زيوت فروة الرأس، كما ويعمل على ترطيب الشعر والحفاظ على لمعانه وحمايته من التطاير.

والحفاظ على لمعانه وحمايته من التطاير. يُعد زيت الحبة السوداء علاجٌ مثالي للأكزيما، والصدفيّة، والقشرة.

يحتوي زيت حبّة البركة على مضادات الهستامين، الذي يعالج الثّعلبة، ويمكن الاستفادة منه في إعادة نمو الشّعر أيضاً.

يحتوي زيت حبّة البركة على أكثر من مئة نوعٍ من المغذّيات، مما يجعل البصيلات أكثر صحّة، فيمنع بذلك تساقط الشّعر.

يجعل زيت حبّة البركة فروة الرّأس الدّهنيّة عادية وطبيعيّة، من خلال تحييد إنتاج الخلايا الدّهنية التي تنتج الدّهون في فروة الرّأس، ويُرطِّب فروة الرّأس الجافة.

يحتوي زيت حبّة البركة على مضادّات الأكسدة الضرورية التي تُساعد على حماية فروة الرّأس والشّعر من تأثير الجذور الحرّة.

يُعتبر استخدام زيت الحبة السوداء طريقة مثالية لتحصيل فوائد الأدوية المضادة للهستامينات للشعر ولكن بشكل طبيعي ودون مضاعفات.

يعدّ زيت الحبة السوداء مثالياً لمنع الشيب وإيقافه قبل حصوله، كما أنه مفيد كذلك في عكس الشيب واستعادة لون الشعر الطبيعي.



زيت حبة البركة في سطور

حبة البركة التي تعرف بالحبة السوداء

تُستخرج حبة البركة من ثمار شجيرةٍ تنمو في شرق أوروبا، ومناطق الشرق الأوسط، وغرب آسيا، ويُعتبر زيت حبّة البركة أو الحبّة السوداء بأنّه من الزيوت النباتيّة الطبيعيّة، ويُستخرج من حبوب حبّة البركة بطرق عديدة، ويتميز باحتوائه على العديد من العناصر التي جعلت له قيمة كبيرة في العديد من المجالات وخاصةّ العناية بصحة البشرة والشعر، ومن أهمّ هذه العناصر: الزيوت الطيارة، والدهون، والزيوت النباتيّة، والأحماض الدهنيّة الأساسيّة كحمض اللينوليك، والأوليك، بالإضافة إلى العديد من المعادن والفيتامينات، مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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