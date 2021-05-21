بعباءات سوداء وحجاب.. دنيا وإيمي في جنازة سمير غانم: دموع وحزن (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عانت كثيرا بناته إثر فقد والدهما، وجه بلا مكياج، حزن واضح، ملابس سوداء، هذا هو مظهر إيمي ودنيا سمير غانم خلال حضورهما جنازة سمير غانم رغم كل الظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث أن والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز لازالت تعاني من فيروس كورونا المستجد، وهو أيضا السبب في وفاة الفنان سمير غانم، إثر مضاعفاته.

إيمي ودنيا في جنازة سمير غانم

ظهرت دنيا سمير غانم مرتدية ملابس سوداء، وكمامة بيضاء ونظارة على عينيها face shelid، وظهرت بجانبها شقيقتها إيمي سمير غانم، مرتدية كمامة انزاحت من على أنفها، ولكن بدون face shelid، مرتدية عباءة وطرحة سوداء.

ويأتي ظهور الثنائي خلال تشييع جثمان الفنان سمير غانم، إلى مثواه الأخير، حيث خرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس، في طريقه إلى الدفن بمدافن الأسرة بالوفاء والأمل، وذلك بعد وفاته أمس الخميس، حيث نقل لمستشفى الصفا بالمهندسين، وتوفي وهو يبلغ من العمر 84 عاما.

ولم تتمكن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز من حضور جنازته بسبب إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا المستجد، ولا تزال تصارع من أجل الشفاء.

رصدت كاميرا «الوطن»، لحظة خروج جثمان الفنان سمير غانم من مستشفى الصفا بالمهندسين، استعدادا لإقامة جنازة سمير غانم، والتي تخرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس وحتى مقابر الأسرة، في الوفاء والأمل، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان حسن الرداد، زوج ابنة سمير غانم، الفنانة إيمي سمير غانم، قد حمل نعش حماه من داخل المستشفى وحتى سيارة نقل وتكريم الموتى، كما تواجد معه زوج ابنة سمير غانم الثانية، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، والذي شارك هو الآخر بدوره في حمل النعش إلى مثواه الأخير، استعدادا لجنازة سمير غانم التي تخرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس.