وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت.. رسالة مؤثرة من ابنته بعد وفاته: هكذا نعته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفي رجل الأعمال أحمد بهجت، منذ قليل، وأعلنت ابنته «شهد» نبأ وفاته عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» ونعته بكلمات مؤثرة، وكان أحمد بهجت مشاركا لوالدتهما في بداية أعماله الاقتصادية، وهو واحد من أبرز رجال الأعمال المصريين.

نعي ابنه أحمد بهجت له بعد وفاته

وكتبت شهد بهجت خلال إعلانها نبأ وفاة أحمد بهجت، «الحمد لله من قبل كل شىء الحمد لله من بعد كل شىء الحمد لله على كل شىء، إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون و لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».

وأكملت شهد عن عائلتها في نعي والدها أحمد بهجت بعد وفاته، «والد كل من، الأستاذ عمر أحمد بهجت؛ زوجته إيمان عادل المزين، الأستاذة دينا أحمد بهجت، شهد أحمد بهجت، حرم الأستاذ أحمد محمد عبيد، أبناء الدكتورة هالة أحمد فتوح، الانسة ميرا أحمد بهجت، نجل السيدة لونا صابر المالكي، وجد كل من محمد وفاطمة أحمد عبيد وأنجلينا عمر بهجت، وشقيق كل من: الدكتور محمود بهجت فتوح، الاستاذة زينب بهجت، الاستاذة منى بهجت فتوح؛ حرم الاستاذ مدحت منصور حسن وخال كل من، الانسة نسمة مدحت منصور، الاستاذة نور مدحت منصور؛ حرم الأستاذ أحمد حجازي الرجاء الدعاء له و الفاتحة، تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا إن شاء الله».

واختتمت شهد حديثها تدعو لوالدها بالرحمة والمغفرة، «الله يرحمه ويعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات ويثبته عند السؤال وعلى الصراط و نعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم اقبل عليه برحمتك التى وسعت كل شيء ونورك الذى أشرقت به الظلمات وكرمك الذى ليس له مثال. اللهم شفع فيه القرآن وشفع فيه صلاته وشفع فيه تسبيحه وشفع فيه آلام مرضه وشفع فيه صدقاته وشفع فيه تعميره فى الأرض وشفع فيه رسولك وحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأجعل أبي رفيق الحبيب سيدنا محمد فى الجنة. اللهم أدخله جنتك بغير حساب وارزقه الفردوس الاعلى وأرزقه الحسنى وزيادة وأجمعنا به عندك يا الله».