فيديو جنازة سمير غانم وظهور حسن الرداد حاملا النعش وزوجته إيمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفي أمس الفنان سمير غانم عن عمر يناهز الـ84 عاما، ومنذ هذا الحين والوسط الفني يعيش حالة من الحزن والبكاء، فقد توفي سمير غانم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، دخل على إثره إلى مستشفى الصفا، وتقام جنازته حالية من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وسط تجمع ضخم من محبيه، وجمهوره وأهله والأصدقاء، حيث كان هو وحش الكوميديا لسنوات عديدة، وتخرج جنازة سمير غانم اليوم إلى مثواه الأخير، حيث يدفن بمقابر الوفاء والأمل.

فيديو جنازة سمير غانم

رصدت كاميرا «الوطن»، لحظة خروج جثمان الفنان سمير غانم من مستشفى الصفا بالمهندسين، استعدادا لإقامة جنازة سمير غانم، والتي تخرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس وحتى مقابر الأسرة، في الوفاء والأمل، بعد وفاته بفيروس كورونا المستجد.

حمل الفنان حسن الرداد، زوج ابنة سمير غانم، الفنانة إيمي سمير غانم، نعش حماه من داخل المستشفى وحتى سيارة نقل وتكريم الموتى، كما تواجد معه زوج ابنة سمير غانم الثانية، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، والذي شارك هو الآخر بدوره في حمل نعش حماه إلى مثواه الأخير استعدادا لجنازة سمير غانم التي تخرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وعقب دخول جثمان سمير غانم إلى سيارة نقل وتكريم الموتى، استدعى حسن الرداد زوجته إيمي سمير غانم لتخرج من داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، مردتية عباءة سواداء، وطرحة من اللون الأسود ونظارة سوداء، وذلك بحسب ما رصدت كاميرا «ألوطن»، واستقلت معه سيارة للخروج في جنازة سمير غانم.