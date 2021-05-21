بينها اللبن والعيش.. احذري وضع تلك الأطعمة في الثلاجة

القاهرة - سمر حسين - صحة

دائما مايتم حفظ المواد الغذائية بأنواعها المختلفة في الثلاجة، والتي تضمن لها صلاحية أطول، ولكن على خلاف القاعدة هناك بعض الأغذية التي لا ينصح بحفظها في الثلاجة، لأنها تقلل من فوائدها وتسرع من نمو العفن كما تؤدي لتغيير مذاقها، وذلك بحسب موقع «روسيا اليوم»، وأكده الدكتور ولاء طه، استشاري تغذية علاجية.

البطاطا

ومن بين تلك الأغذية أو الأطعمة البطاطا، والتي نصح خبراء التغذية بحفظ الثمرات غير المغسولة منها في مكان جاف، بعيدا عن أشعة الشمس، لأنها تفقد مذاقها ويتحول النشا الموجود فيها إلى سكر وتصبح عديمة اللون والفائدة.

البصل والثوم

كما أكد الخبراء ضرورة الابتعاد عن حفظ البصل والثوم في الثلاجة، لتحللها بسرعة في بيئة عالية الرطوبة، كما يمكن أن يبقى الثوم المقشر فترة قصيرة فقط، لأنه يفقد رائحته بسرعة.

العسل

لا ينصح الخبراء بحفظه في الثلاجة لأنه يصبح صلبا.

الأفوكادو والخوخ

وقال خبراء التغذية إن الأفوكادو والخوخ غير الناضج لا يحفظ في الثلاجة، لأن عملية النضوج تتوقف في البيئة الباردة.

زيت الزيتون

إذا وضع زيت الزيتون في الثلاجة فإنه يتعكر لونه ويفقد طعمه ورائحته.

المكسرات والفواكه المجففة

تفقد طعمها وتصبح أكثر صلابة.

الخبز

وبخلاف المعتاد من ربات البيوت والتي تقوم بوضع الخبز في الثلاجة لحفظه، قال الخبراء إنه يفضل عدم حفظه فيها، لأن النشا الذي يحتويه يصبح جافا، ما يسبب تعفنه وفساده بشكل سريع.

أطعمة لا تحفظ في الفريزر

كما توجد بعض الأطعمة التي يفضل عدم وضعها في الفريزر، ومنها:

البيض

وضع البيض في الفريزر يجعله أكثر عرضة للبكتيريا الضارة.

الخضراوات والفاكهة الطازجة

الخضراوات والفاكهة بمجرد أن تتجمد ثم تخرج من الفريزر، تبدو ذابلة وغير صالحة للأكل.

الأعشاب الطازجة

عدم وضع الأعشاب في الفريزر لأنه يتسبب في تفتيتها وتغير لونها.

منتجات الألبان

عدم وضع الزبادي أو الجبن في الفريزر، وكذلك الألبان السائلة، حتى لا تتعرض للفصل والتخثر.

البطاطس غير المطبوخة

البطاطس تحتوي على نسب عالية من المياه، فتخزينها في الفريزر، يجعلها طرية لا تناسب الطبخ بعد ذلك، أما بعد طبخها فيمكن تخزينها في الفريزر.

اللحوم والمأكولات البحرية

حتى لا تجتذب البكتيريا لا يفضل إعادة اللحوم والمأكولات البحرية إلى الفريزر من جديد بعد إخراجها منه.