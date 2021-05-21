سمير غانم ورجاء الجداوي.. صداقة قوية بطعم الكوميديا أنهتها كورونا (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طلتهما المميزة وحضورهما المحبوب وروحهما الكوميدية الخفيفة، لم تكن تلك الأسباب فقط هي ما جمعت الفنانين الراحلين سمير غانم ورجاء الجداوي، فمنذ السبعينات ارتبطا بصداقة قوية معا، ازدادت بمرور الأعوام، ليقف فيروس كورونا المستجد خلف سبب رحيلهما معا أيضا.

وتسيطر حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور، منذ الأمس، بعد إعلان نبأ وفاة الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عقب صراع مع مرض الاعتلال الكلوي وإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية.

نجلة رجاء الجداوي: كنا وأسرة سمير غانم زي «عيلة كبيرة»

منذ فترة السبعينات، ارتبطت النجمة رجاء الجداوي مع الفنان الراحل سمير غانم بعلاقة صداقة قوية، من عملهم معا في فيلم «أزواج طائشون»، والتي توجت بصداقتها مع النجمة دلال عبدالعزيز أيضا، واستمرت حتى رحيل «الجداوي»، وفقا لحديث ابنتها أميرة مختار، التي أبدت حزنها البالغ وصدمتها فور معرفتها برحيله متمنية الشفاء العاجل للفنانة دلال.

«كنا عيلة كبيرة».. بهذه الكلمات وصفت أميرة مختار، في حديثها لـ«الوطن»، عن مدى قوة العلاقة بين أسرة رجاء الجداوي وسمير غانم، قائلة: «والدتي والفنان دلال كانوا بيبدأوا يومهم بمكالمة الصبح يحكوا لبعض كل حاجة ويطمنوا على بعض، ولو أونكل سمير جمبها بيكلم مامي ويطمن عليها بردو، وكنا بنسافر ونصيف سوا».

شارك الفنانان الراحلان في الكثير من الأعمال سويا، من بينها مسلسل «شربات لوز»، حيث نقلت أميرة عن الفنان تامر حبيب وصفه للوكيشن العمل وقتها بأنه كان «رائع وأحلى لوكيشن في الحياة بوجود سمير ورجاء، لأنهم كانوا عاملين جو وروح حلوة جدا أثرت على الكل وأسعدتهم»، وهو ما تكرر أيضا خلال عملهم معا بمواسم مسلسل «يوميات زوجة مفروسة».

أميرة مختار تروي ذكرياتها مع سمير غانم: يوم فرحي قالي يلا نجري

امتدت تلك العلاقة المميزة بين رجاء وسمير إلى أبنائهم أيضا، حيث ترتبط أميرة بصداقة مع إيمي ودنيا سمير غانم، منذ صغرهم، «لما كنا بنسافر كنا بنلعب مع بعض وأخد بالي منهم بما أني أكبر، ولحد دلوقتي صحاب.. ربنا يصبر قلبهم ويقويهم على اللي جاي».

ومن بين المواقف المميزة التي ربطتها مع الفنان سمير غانم، كان في يوم زفافها، من خلال حديث طريف جمعهما، «يوم فرحي وهو بيباركلي على الكوشة قالي مش عايزه تقومي تجري.. يلا نجري مع بعض، هو ده الوقت المناسب يلا يلا».

وأكدت نجلة الفنانة الراحلة أن صداقة ثنائي الكوميديا استمرت حتى رحيل رجاء الجداوي، حيث اجتمعوا في العمل والحياة أيضا، وكانت والدتها تفضل تسميته بـ«سمورة»، بينما كان يفضل سمير غانم تسميتها بـ«عزاء الجداوي»، لحرصها على تقديم واجب العزاء في كل حالات الوفاة، حيث كانت ترد عليه وقتها: «بتقوله بص يا سمير طول ما احنا اللي بنعزي مفيش مشكلة المهم ميتعزاش فينا.. الله يرحمه ويحسن إليه ويجمعهم في الجنة مع بعض».

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي، في 5 يوليو 2020، بعد معاناة مع فيروس كورونا الذي أصيبت به في نهاية رمضان من العام الماضي.