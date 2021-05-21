جمعهما الحب والمرض.. تعرف على فارق العمر بين دلال عبدالعزيز وسمير غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب تكللت بزواج استمر طويلا، وتعد واحدة من أنجح قصص الارتباط في الوسط الفني، سمير غانم ودلال عبدالعزيز، رزقا خلاله بإيمي سمير غانم، ودنيا سمير غانم، وهي أسرة كبرت داخل الوسط الفني، جمعهما الحب والإخلاص حتى آخر العمر.

كانت دلال عبدالعزيز مع سمير غانم في الحب والمرض، حينما وافقت على الزواج منه بدافع الحب الذي كان وقودا للعلاقة، وفي نهاية عمره كانت شريكته في المرض أيضا، حيث توفي سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، بينما لا تزال دلال عبدالعزيز ترقد في المستشفى بسبب مرضها، ويتسائل جمهور الفنانين عن فارق العمر بينهما.

فارق العمر بين دلال عبدالعزيز وسمير غانم

ولدت الفنانة دلال عبدالعزيز، في 17 يناير 1960، أي تبلغ من العمر 61 عاما، وتخرجت في كلية الزراعة من جامعة الزقازيق، لتذهب بعدها إلى القاهرة، وتتعرف على سمير غانم، الذي ولد في 15 يناير 1937، أي يبلغ من العمر 84 عاما، ويتسع فارق العمر بين الثنائي ليصل إلى حوالي 23 عاما، ورغم ذلك مثلا واحدة من أجمل قصص الحب في الوسط الفني.

جنازة سمير غانم

جدير بالذكر أن جنازة الفنان سمير غانم بعد صلاة الظهر، اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس، حيث يستعد المئات من جمهوره ومحبيه وعائلته وأهله وأصدقائه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، حيث يدفن بمدافن الأسرة في الوفاء والأمل، وذلك بعد صراعه مع فيروس كورونا المستجد، ومضاعفته التي أدت لوفاته في نهاية المطاف، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، عن عمر قارب الـ84 عاما، وشهد أمس انهيار أهله ومحبيه من البكاء بسبب وفاته، وظهر أشقائه في ظهرو نادر أمام المستشفى، وخرج منذ قليل جسده من مستشفى الصفا في طريقه إلى مسجد المشير بالتجمع الجامس.