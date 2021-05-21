جنازة سمير غانم.. ظهور نادر لأشقائه في المستشفى (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يودع الجمهور الفنان الراحل سمير غانم اليوم الجمعة، حيث تقام جنازة سمير غانم عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثم يدفن الجثمان بعد انتهاء جنازة سمير غانم في مقابر الوفاء والأمل، وأحدث خبر وفاة سمير غانم صدمة وحزن كبير، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية خلال وجوده في المستشفى ثم وفاته.

ظهور نادر لأشقاء سمير غانم

ظهور نادر للغاية، سجله أشقاء الفنان سمير غانم أمس، وذلك عقب نبأ وفاته مباشرة، بحضورهم أمام مستشفى الصفا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديو لوصول أشقاء سمير غانم إلى المستشفى، لوداعه قبل انتقاله لمثواه الأخير، وذلك عقب وفاته متأثرا بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إقامة جنازة سمير غانم من مسجد المشير بعد قليل.

وانتشرت صورة لشقيقة سمير غانم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء دخولها المستشفى.

وكان من الفنانين الذين حضروا إلى المستشفى لوداع سمير غانم، الفنانة شيماء سيف، وكريم فهمي وزوجته وهشام ماجد وكريم السبكي ووفاء عامر وهشام جمال.

يذكر أن أسرة سمير غانم أعلنت عدم وجود مراسم للعزاء، والاكتفاء بنقل الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، على أن يتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.

جنازة سمير غانم

وتجمع عدد كبير من الجمهور والمشاهير في مشهد مهيب لوداع الفنان الراحل سمير غانم، حيث ينتظر الصلاة عليه بعد الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وقد نعاه الفنانون والمشاهير أمس الخميس، ومن المقرر دفن جثمانه بعد الجنازة في الوفاء والأمل.