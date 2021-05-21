لحظة هروب إليسا من الاختطاف وحيلة ذكية منها كشفت عن الجاني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مفزع بالنسبة لكل الأطفال، حينما يمر شخص غريب وغير مرغوب فيه بجوارهم، والأكثر فزعا أن يظهر هذا الشخص عنفا مفاجئا تجاه الطفل، وهو ما حدث مع طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، ولكنها أحسنت التصرف معه وكانت أقوى منه، ورغم محاولات خطفها إلا أنها أفلتت منه، وتمكنت الشرطة فيما بعد من إلقاء القبض على الجاني.

كانت الطفلة اليسا بونال، في أحد محطات انتظار الباص، أمام منزلها في مقاطعة إسكامبيا بولاية فلوريدا الأمريكية، حينما مرت بها سيارة بيضاء اللون، ودارت عدة مرات حولها، قبل أن تبتعد السيارة عن ناظريها، ثم عادت من جديد، ولكن في هذه المرة ترجل منها رجل يمسك بسكين بقصد طعن الفتاة الصغيرة، وتهديدها وخطفها.

إلا أن الفتاة هربت منه نحو منزلها، فطاردها وتمكن من الإمساك بها، قبل أن تركله في قدميه ما أدى إلى تعثره في الشارع، وهروبها هي إلى منزل أبويها، دقائق قليلة حتى عاد الشاب أدراجه وهرب بسيارته البيضاء، بحسب موقع سكاي نيوز.

كل تلك التفاصيل كشفت عنها كاميرا مراقبة أحد البيوت في نفس المنطقة التي تعيش فيها الفتاة، فقد روت لأبويها وأحد أقربائها إنه هناك رجل تحدث معها بطريقة ليست مريحة، وكان يتحدث اللغة الإسبانية، وهو ما أثار القلق، فأبلغوا الشرطة عن هذا الموقف الغريب، وكثفت الشرطة من جهودها للقبض على المشتبه به خاصة بعد مشاهدة تفاصيل محاولة الخطف على الكاميرات.

50 شرطيا كرسوا أنفسهم للقبض على المشتبه به بخطف الفتاة، وسهل المهمة عليهم ذكاء الفتاة، التي تركت عليه وعلى ملابسه جزء من مادة جيلاتينية زرقاء كانت تلعب بها قبل وصول المشتبه به، فالتصقت به بينما يفر، وهذا ما أكد للشرطة شخصية الرجل، وبالفعل تم إلقاء القبض عليه خلال ساعات، ونشرت الشرطة مقطع الفيديو عبر فيسبوك.