عبايات شبابية باللون الأسود موضة 2021 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 10:34 صباحاً - على الرغم من تغيُّر صيحات الموضة في كل عام بالنسبة لتصاميم الأزياء والعبايات، فإن العبايات السوداء تظل متربعة على عروش الموضة دائماً، حيث تمتلك طابعاً خاصاً ومميزاً، ولها شعبية واسعة لدى النساء الخليجيات والعربيات عامةً، ولمواكبة خطوط موضة 2021 يمكنك اعتماد عدة أفكار للعبايات الشبابية من وحي المؤثرات العربيات على انستغرام، فإليك أجمل الخيارات.

خولة المراغي بعبايات سوداء بأكمام مميزة

خولة المراغي بعباية باكمام الشيفون -الصورة من حسابها على الانستغرام

قماش الدانتيل من الخامات العصرية التي يمكنكِ ارتداؤها مع العبايات كنوع من التجديد في إطلالتِك، وللمسة مميزة وناعمة يمكنك إضافة أكمام الدانتيل على العباية السوداء بأسلوب مميز بطريقة الإعلامية البحرينية، خولة المراغي، التي تأنقت بعباية سوداء مصممة بأكمام واسعة من الدانتيل، مع تطريزات الزهور اللامعة في الأكمام، وأضفت المزيد من التألق على مظهرها بنظارات شمسية بتصميم شبابي ومكياج مرتكز على أحمر الشفاه الأحمر.

خولة المراغي بعباية باكمام الدانتيل - الصورة من حسابها على الانستغرام

وللمسة أكثر أنوثة مناسبة للمناسبات المختلفة، أطلت خولة بعباية سوداء بقَصَّة منسدلة مصممة بأكمام من قماش الشيفون مع شراشيب منسدلة، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء كلاسيكية وحذاء بكعب فضي.

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حنان الحكيم بعباية كيمونو برسمة شبابية

حنان الحكيم بعباية كيمونو برسمة شبابية -الصورة من حسابها على الانستغرام

في إطلالة شبابية مميزة، ظهرت الإعلامية المصرية ومدونة الموضة والجمال، حنان الحكيم، بعباية سوداء بقَصَّة الكيمونو المطرزة باللون الأبيض بأسلوب بارز، وأكملته بفستان أبيض واكسسوارات من الجلد لخيار لافت وأنيق مناسب للشابات في المشاوير المختلفة.

عبايات سوداء مطرزة من حوراء الفارسي

حوراء الفارسي بعباية مطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد المذيعة العمانية، حوراء الفارسي، على العبايات المطرزة في مظهرها بشكل كبير، ومن أحدث إطلالاتها بالعبايات السوداء ارتدَتْ عباية سوداء مصممة بأكمام مطرزة بالفصوص اللامعة على شكل نصف دائرة باللونين الفضي والأسود، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية اللون لمظهر مميز، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية سوداء مزينة بتطريز الزهور البيضاء في المنتصف وأطراف الأكمام، مع جلابية سوداء مزينة بتطريزات الزهور الكحلية في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب أسود ومجوهرات فضية لأناقة باهرة.

آية ممدوح بعباية مطرزة بالحروف العربية

آية ممدوح بعباية مطرزة بالحروف العربية -الصورة من حسابها على الانستغرام

لإطلالة شرقية لافتة ومواكبة لصيحات الموضة، اختارت المدونة المصرية، آية ممدوح، عباية سوداء مطرزة يدوياً بالأحرف العربية الملونة في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت مظهرها بفستان أبيض وحقيبة حمراء مع حذاء بكعب أسود، لإطلالة شبابية مميزة وأنيقة.

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