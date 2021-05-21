كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 10:34 صباحاً - زهرة مسك الروم تُعَدُّ زهرة مميزة في عالم العطور؛ وذلك برائحتها الكريميّة التي تغلّف الجسم بطريقة مدهشة، لتجمع ما بين الانتعاش والرحيق المخمليّ، ويكمن سرّ سحرها في الشغف الذي تضيفه إلى العطر بطريقة مميزة وجذابة، فإليكِ فيما يلي أجمل عطور مسك الروم لتتألقي بها.



عطر Amarige من جيفنشي Givenchy

عطر Amarige من جيفنشي Givenchy



عطر Amarige من جيفنشي Givenchy عطر زهري قوي ومكثف وهادئ في نفس الوقت، ومناسب للمرأة الرومانسية الرقيقة المحبة للحياة، ومناسب للاستخدام نهاراً وليلاً في جميع المناسبات، ويتمتع بثبات عالٍ على الرغم من أن تركيزه هو "أو دي تواليت"، ويجمع العطر في نفحاته ما بين براعم البرتقال والبرقوق واليوسفي والبنفسج مع نفحات الخوخ وزهر البرتقال وأخشاب الورد والتوت الأحمر وزهر القرنفل، ويرتكز على مسك الروم والياسمين والأوركيد وخشب الصندل والعنبر والمسك والفانيليا.

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عطر Splendida Tubereuse Mystique من بولغاري Bvlgari

عطر Splendida Tubereuse Mystique من بولغاري Bvlgari



مع مجموعة SPLENDIDA تقدّم علامة BVLGARI أغلى جوانب أحجار الطبيعة في صناعة العطور من خلال عطر SPLENDIDA BVLGARI TUBEREUSE MYSTIQUE المتوهج والعاطفي والسخي، وهو عبارة عن باقة من الجواهر المنعشة ونفحات الأزهار التي تمَّ تركيبها مع مسك الروم، لتمنحك رائحة مميزة ولافتة في مختلف مناسباتك.

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عطر مارفا Marfa من ميمو Memo

عطر مارفا Marfa من ميمو Mem



طرحت دار العطور الفرنسية ميمو Memo عطر مارفا Marfa منذ عدة أعوام، ليبدو هذا العطر أشبه بعيون ترنو إلى السماء وسط صحراء منسية، وهو يعبق برائحة مسك الروم التي تلعب دور نجم الليل والعرّاب الهادي إلى الطريق الصحيح أثناء السفر، ويُصَمَّم العطر بنفحاته العليا بروائح الأرز وخشب الصندل المتوازنة، فيما تعبق نفحاته الوسطى بمزيج من عوالم الظلال المتناغمة والمنحوتات الصخرية وجبال "روكي" الشبيهة بالحلم. ويخترق مسك الروم في داخلها لتُثمر عن خطوط وأشعة وامضة تبدو أشبه بنثرات غبار الطلع المتطايرة من أزهار البرتقال، بينما تعبق النفحات السفلى للعطر بشذى الآيلنج الذي يقود في نهاية المطاف إلى رائحة الفانيلا الناعمة؛ ليمنحك لمسة مميزة.

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عطر كارولينا هيريرا بمسك الروم Carolina herrera

عطر كارولينا هيريرا بمسك الروم Carolina herrera



يصمم ماء بارفان هيريرا كونفيدينشال بمسك الروم مع الزهور البيضاء، لتُعَدَّ رمز الأناقة الخالدة التي تعكس السر المُصَمَّم للجاذبية الدائمة والصدق الدائم مع النفس، وهي ترمز للثقة الكامنة في العلامة التجارية كارولينا هيريرا، وهي مزيج من عطور الزهور الكريمية التي تتميز بالحسية والقوة والمدعومة بمسك الروم مع زهر البرتقال الحلو والفانيليا.

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عطر غود جيرل غون باد من كيليان Kilian

عطر غود جيرل غون باد من كيليان Kilian



يجد عطر غود جيرل غون باد نفسه في زوبعة زهرية جذابة في حديقة غامضة، ليجمع في مقدمته بين خلاصة المشمش وزهرة العبقة الصرفة مع زهر البرتقال وزهرة مايو الحلوة، ليأخذنا إلى انفجار يجمع ثلاث أزهار متناغمة كمزيج من مسك الروم والياسمين والنرجس، لتقبع أفعى ذهبية اللون منتظرة بأعين كريستالية وامضة.

زهرة مسك الروم تُسمى بالتيوبروز، وتعود أصولها إلى المكسيك، وتتميز برائحة كريمية حلوة شديدة الدسامة، وتُعتبر موضة العطور حالياً، وتتهافت كبرى الشركات على استخدامها في عطورها؛ لما تتمتع به من السحر والجاذبية.

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