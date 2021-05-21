ابنة سعيد صالح تتذكر موقفا جمعها بالفنان سمير غانم قبل وفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان سمير غانم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عامًا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وكتبت عبر صفحتها قائلة: «عزاء بابا الله يرحمه كان مليان فنانين، الفنانين الرجال فيهم اللى دخل على قاعة الرجال على طول وفيهم اللى جالى قاعة السيدات عزانى وراح فى ساعتها قاعة الرجال».

وأضافت: «سمير غانم الوحيد اللى قعد معايا وقت طويل جدا على باب قاعة السيدات عشان يواسينى، ودى مش ناسياها أبدا الله يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك ومحبينك».

وفاة سمير غانم

وتوفي، أمس الخميس، الفنان سمير غانم، بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، حيث وضع على جهاز تنفس صناعي، كما أجرت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز مسحة ثانية وأكدت استمرار إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري وفاة الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «مع السلامة يا سمير».

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنهما في تحسن مستمر، وذلك خلال حواره مع برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا».

وأثرت الحالة الصحية لعائلة الفنان سمير غانم، على أعمالهم الحالية، إذ تقرر تأجيل مسلسل «عالم موازي» الذي كان مقررا عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، لإصابة عدد كبير من فريق العمل بالفيروس، بما في ذلك بطلة المسلسل دنيا سمير غانم ووالدتها.

ولد الفنان سمير غانم 15 يناير 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.