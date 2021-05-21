من هو «حمدي» الذي أهدى زوجته «عربية الأحلام»: شقيق اليوتيوبر الراحلة أم زياد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارها اليوتيوبر «حمدي» صاحب قناة «حمدي ووفاء» على اليوتيوب، بعدما نشر مقطع فيديو، عبر «فيس بوك»، ظهر من خلاله، وهو يهدي زوجته «وفاء» سيارة هدية، لتقف الزوجة مندهشة من الموقف.

وظهر الزوج حمدي في الفيديو بعد بيع سيارته القديمة، وشراء سيارة أخرى كانت زوجته وفاء تتمنى شرائها، وحرص على تزيين السيارة بالورود لإسعاد زوجته.

وعلى الفور، انهالت التعليقات على الزوج، خاصة بين الفتيات، مدونين: «عقبالنا يارب» و«ربنا يبارك لك فيها يا وفاء تستحقي أكتر من كده والله» و«ربنا يكفيكم شر العين ويخليكم لبعض وطول ما أنت بتراضيها ربنا هيراضيك إن شاء الله».

وعلّق آخرون على الفيديو: «ربنا يخليكم لبعض وما يحرمكوش من بعض ويكفيكم شر العين»، و«ألف مبروك تستاهلي كل خير ربنا يخليلك حمدي يا رب، أطيب زوج، ويفرح بأولاده آمين يا رب».

ويعد حمدي ووفاء، من الأزواج التي تستخدم موقع اليوتيوب لنشر مقاطع فيديو ترصد المقالب وتفاصيل الحياة العائلية لجلب المشاهدات والأموال.

ويرصد «هن» في السطور التالية، عدة معلومات عن الزوجين «حمدي ووفاء».

من هما حمدي ووفاء؟

بدءا نشاطهما عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ أكثر من عامين.

يقومان بتصوير أدق تفاصيل حياتهما اليومية، في قالب مقالب لجذب المتابعين.

لديهما أكثر من 2 مليون مشترك عبر قناتهما.

تحقق مقاطع فيديوهاتهما ملايين المشاهدات.

لديهما 4 أطفال صغار، يشاركونهما بالمقاطع.

الجدير بالذكر أن اليوتيوبر «حمدي» هو شقيق اليوتيوبر الراحلة «أم زياد» التي رحلت عن عالمنا منذ أكثر من شهر، بسبب الاختناق بغاز السخان.