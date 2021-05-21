عقب نبأ انفصالهما.. ظهور شيماء سيف وزوجها سويا: «ماسكين ايد بعض» (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع تداول خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر يناهز 84 عامًا، عقب صراع مع المرض، حرص العديد من الفنانين على وداعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه من أمام المستشفى قبل دفنه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شيماء سيف، صديقة دنيا سمير غانم، وزوجها المنتج محمد كارتر، عقب نبأ انفصالهما، منذ أكثر من شهر، وتحديدًا في بداية إبريل الماضي.

وظهرا الثنائي في الصورة المتداولة، وهما يمسكان أيدي بعضهما البعض، حيث بدت شيماء سيف، بملابس سوداء مع الكمامة الطبية.

بداية خلافات شيماء سيف وكارتر

ويذكر أن الخلافات بدأت بين الفنانة وزوجها، عندما بدأت شيماء سيف إثارة الجدل، بكتابتها رسالة غامضة، جعلت جمهورها يتكهن بانفصال وشيك بينها وكارتر، حيث جاء نص رسالتها عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات إنستجرام: «كل شئ نصيب الحمد الله على كل حال»، دون توضيح سبب كتابة الرسالة أو ذكر أي تفاصيل أخرى بشأنها، مما أثار الجدل حول انفصالها عن زوجها.

إلغاء «متابعة» كارتر

وبعد نشر تلك الكلمات، ألغت شيماء سيف وكارتر المتابعة عبر «انستجرام»، دون أن يذكر أي من الطرفين أسباب ذلك، فيما ظلت شيماء سيف ترسل رسائلها الغريبة والمبهمة أكثر من مرة.

كارتر في طريق المصالحة مع شيماء سيف

المنتج محمد كارتر، عاد يوجه رسالة رومانسية لزوجته محاولا الصلح، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث كتب فيها: «من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك أنتي النفس اللي خارج وداخل مني أنتي الضحكة اللي بضحكها أنتي اللي في القلب».

وفاة الفنان سمير غانم

وتوفي، أمس الخميس، الفنان سمير غانم بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، ووضع على جهاز تنفس صناعي، كما تدهورت الحالة الصحية لزوجته دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا ووضعت على جهاز التنفس الصناعى.