نساء في حياة سمير غانم.. تزوج مرتين قبل دلال عبدالعزيز.. الأولى كانت صومالية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد وفاة سمير غانم، تساءل البعض عن عدد زيجات الفنان الراحل التي تعددت، حيث كان متزوجا مرتين قبل زواجه الثالث والأخير من الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

وفاة سمير غانم

كانت الزوجة الأولى للفنان سمير غانم في بداية حياته فتاة صومالية بعد أن تعرف عليها في إحدى الحفلات ولم يستمر هذا الزواج طويلا حيث انتهى بعد شهرين فقط.

أما ثاني زيجة للفنان سمير غانم فتمت بشكل كوميدي، أثناء وجوده في سهرة مع بعض أصدقائه وبعد أسبوع واحد حدث الانفصال، وبعد ذلك تزوج من دلال عبدالعزيز والتي وصفها بحب عمره وهي الزيجة الثالثة في حياته.

وتوفى الفنان سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عقب دخوله الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: «اللهم إني أسألك الشفاء لهما ولكل مريض»

وأجرت الفنانة دلال عبدالعزيز خلال الساعات الماضية عددا من الفحوصات والمسحات الخاصة بالفيروس، ولكن لازالت النتيجة إيجابية، وما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي إثر مضاعفات فيروس كورونا، ولكنها تتحسن بشكل بسيط.

وكانت كل من دنيا وإيمي سمير غانم قد طالبتا الجمهور بالدعاء لوالديهما بختام القرآن أسبوعيا بنية شفاء والديهما، ويشارك في الختمة أقاربهما وأصدقاؤهما المقربون، إضافة إلى الصلاة والدعاء المستمر لهما، كما تطالب دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير الدعاء لهما من أصدقائهما في الوسط الفني.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كوفيد 19 ونقلهما لإحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: «أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما».