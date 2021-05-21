ترتل القرآن بطريقة المنشاوي وانتقدوها بسبب الحجاب.. كواليس من حياة جينيفر جراوت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صوت أبهر لجنة تحكيم «Arabs Got Talent»، تغزل بها الفنان أحمد حلمي، خلال اختبارات الأداء، وأشاد بصوتها، خلال الموسم الثالث للبرنامج، حينما غنت على العود أغنية «بعيد عنك»، لكوكب الشرق أم كلثوم، وظل الجميع يشيد بجمال صوتها ويتحدثون معها باللغة الفرنسية والإنجليزية، وقبل عامين استطاعت أن تعيد وتلفت الأنظار إليها مجددًا، بعدما أعلنت إسلامها وترتيلها لآيات القرآن الكريم في خشوع، هي الفنانة الأمريكية «جينيفر جراوت».

ويتزامن اليوم21 مايو، عيد ميلاد جينيفر جراوت، الـ31، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1990.

أثنى الجميع على صوت جينيفر جراوت، العذب وخشوعها حينما رتلت آيات من القرآن الكريم، وبدأوا يتهاتفون على سماع مقاطع الفيديو المصورة التي خرجت بها وهي تقرأ القرآن، حتى تصدرت محركات البحث آنذاك.

وسبق أن روت الفنانة الأمريكية جينيفر جراوت، كواليس من حياتها الشخصية وقصة إسلامها وارتداء الحجاب، ومواقف التنمر والمضايقات التي تعرضت لها خلال تلك السنوات.

قصة دخول جينيفر جراوت الإسلام

تحدثت جينيفر جراوت، عن كواليس دخولها الإسلام، إذ قالت خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «كنت أعيش في المغرب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في بلد إسلامي، رأيت الكثير من الأشياء الجديدة، ولديّ بعض التجارب التي لا يمكن تفسيرها والتي أثارت اهتمامي، لذا بدأت أتعلم المزيد عن الإسلام وقبلته كدين لي في النهاية».

تلاوتها للقرآن على طريقة الشيخ المنشاوي

كانت ظهرت جينيفر جراوت، خلال العديد من مقاطع الفيديو المصورة، وهي ترتل آيات القرآن الكريم، منها سورة القمر، والبقرة والفاتحة، على طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي، والتي قالت عنه:« يتميز بصوت خاشع، جعلني أجهش في البكاء، فقد لمس قلبي وأحسست بارتجاف لم أستطع تفسيره».

تعرضها للانتقادات بسبب الحجاب

وكانت وقعت «جينفر» في انتقادات عدة نتيجة ظهورها بدون حجاب، عبر حسابها على إنستجرام، وقالت عن تلك النقطة:« اعتنقت الدين الإسلامي منذ أكثر من 7 أعوام، فأنا مسلمة حتى لو تركت شعري مكشوفًا، فالإسلام ليس بالحجاب، الحجاب مفهوم وليس قطعة قماش، المفهوم متواضع، ولكل ثقافة نسختها الخاصة منه».