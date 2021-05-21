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ما هو الحذاء المناسب لمريض السكر؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الأحذية المغلقة أفضل لمرضى السكري حتى في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، مع مراعاة أن تكون الأحذية جيدة التهوية.
وعلل المركز الألماني سبب ذلك بأنه غالبا ما تتسبب الأحجار الصغيرة، التي تدخل إلى القدم عبر الأحذية المفتوحة كالصنادل مثلا، في إصابة مريض السكري بجروح في القدم، والتي لا يُلاحظها عادة بسبب التلفيات، التي لحقت بأعصاب القدم بفعل المرض.
وحذر المركز من إمكانية أن تتسبب هذه الجروح في نشوء تقرحات تعرض المريض بعد ذلك لخطر بتر القدم فيما يعرف بمتلازمة القدم السكرية.
وبشكل عام، أكد المركز على أهمية أن يقوم مريض السكري بفحص قدمه بانتظام لاكتشاف أية جروح بها وعلاجها في الوقت المناسب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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