توازن الميكروبيوم.. سر صحة وجمال البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Elle" بأن توازن الميكروبيوم يعد بمثابة سر صحة وجمال البشرة؛ حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ميكروبيوم الجلد (Skin Microbiome) المعروف أيضا باسم فلورا الجلد (Skin flora) عبارة عن مجموع الميكروبات، التي تعيش على الجلد، مشيرة إلى أن حدوث اختلال في توازن الميكروبيوم يؤدي إلى ظهور الاحمرار والحكة والبثور والقشور، كما تتفاقم حالة بعض الأمراض الجلدية مثل مرض الوردية والتهاب الجلد العصبي وحب الشباب.

وللحفاظ على توازن الميكروبيوم والحيلولة دون تعرضه للاختلال، ينبغي عدم المبالغة في العناية بالبشرة، مع مراعاة استعمال مستحضرات العناية اللطيفة والمحايدة، والتي تخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة والكحول؛ نظرا لأن هذه المواد تتسبب في إصابة البشرة بالجفاف.

وللسبب ذاته ينبغي عدم الاستحمام بماء ساخن للغاية، مع مراعاة ألا تزيد مدة الاستحمام عن 10 دقائق.