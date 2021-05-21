«تؤدى إلى التهاب القشرة المخية».. طبيب يكشف عن بكتيريا تصيب الإنسان بسبب المكيفات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضح الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، أن ارتداء الكمامة يقلل من فرص احتمالية نقل العدوى ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «منيسي» خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، أن الجلوس في مكان مغلق والتعرض للتكيفات يؤدى إلى انتشار بكتيريا تسمى «الليجيونيلا» يمكن أن تؤدى إلى التهاب قشرة مخية والتهاب رئوى ونزلات معوية.

ونصح الدكتور محمد منيسي، بضرورة تنظيف التكيفات بشكل منتظم منعا لتراكم البكتيريا، التي تؤثر على صحة الإنسان.

أمراض يسببها المكيفات

أمراض الجهاز التنفسي

يمكن أن يحدث التهاب في الحلق أو اللوزتين بسبب المكيف، وخاصة لدى الأشخاص الذين يتحركون كثيرًا ما بين الطقس الحار والأماكن الباردة.

جفاف الجلد والجسم

التعرض المستمر لبرودة المكيف يسبب جفاف في البشرة والجلد، ويقلل من الشعور بالعطش، وبالتالي عدم الحاجة إلى شرب الماء، مما له العديد من التأثيرات على الجلد والصحة.

الحساسية

الغبار الذى يخرج مع هواء المكيف يمكن أن يسبب الحساسية.

آلام الرأس والتعب المستمر

من أضرار الجلوس ساعات طويلة في المكيفات، الشعور بآلام الرأس والتعب المستمر، كما يتسبب في الشعور بالتهيج والإعياء وصعوبة في التنفس.

آلام العظام والمفاصل

من أبرز أسباب آلام العظام والمفاصل التعرض المستمر للمكيفات مما يسبب آلام الظهر والبطن وغيرها، وذلك نتيجة الإصابة ببرد في العظام.

زيادة مضاعفات الأمراض المزمنة

منها التهابات المفاصل والأعصاب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل الالتهاب الرئوي المزمن.

طرق الوقاية من أمراض مكيفات الهواء

ضبط درجة الحرارة المناسبة

منعا للإصابة بنزلات البرد، يفضل ضبط المكيف مع درجة الحرارة المناسبة.

الحفاظ على نظافة المنزل والمكيف

بحيث يتم تنظيفهما من أي جراثيم تسبب انتشار الفيروسات والبكتيريا عند تشغيل المكيف، والتي تؤدى إلى الإصابة بالحساسية.