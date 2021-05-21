بنت ريفية متواضعة وقمر.. كيف تحدث الفنان سمير غانم عن دلال عبد العزيز؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تركت وفاة الفنان سمير غانم، بعد صراع مع مرض الاعتلال الكلوي، عن عمر 84 عامًا، حزنًا عميقًا في الوسط الفني، وفي قلوب محبيه الذين تسابقوا على إظهار ذلك الحزن ونعيه بعد وفاته، متمنين الشفاء لزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي كان دائم الحديث عنها، ودورها في تربية ابنتيه، ويستعرض «هُن»، أبرز عبارات الفنان سمير غانم التي وصف بها زوجته دلال عبدالعزيز.

كيف تحدث الفنان سمير غانم عن زوجته دلال عبدالعزيز؟

تحدث الفنان سمير غانم، في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: «دلال دي أسطورة لوحدها ويمكن اللي منجح جوازنا إني مكنتش عاوز أتجوز» مؤكدا أن زوجته هي المسؤولة عن نجاح زواجهما، لأنها سيدة تستطيع التخطيط بشكل جيد.

ووصف الفنان سمير غانم زوجته بالقوة والذكاء، لافتا إلى أنه حذرها من الارتباط به لأنه يكبرها بنحو 20 عامًا، لكنها أصرت على الزواج منه، قائلا: «كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة بس قمر.. وأنا حذرتها وقولتلها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة قالتلي ميهمكش.. فطلع كلامها مظبوط».

وأضاف: «اكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لأني اتجوزت دلال.. هي فعلا من الستات اللي شخصيتها قوية لدرجة بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها».

وفاة الفنان سمير غانم

وتوفى اليوم الفنان سمير غانم، بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، حيث وضع على جهاز تنفس صناعي، كما أجرت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز مسحة ثانية وأكدت استمرار إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.