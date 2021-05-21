نصائح مفيدة للتخييم في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

لا شيء يضاهي عطلات التخييم. وإذا كان الأمر يتعلق بالسفر مع الأطفال والتمتع بالطبيعة ومعايشة أجواء الصحراء والبراري، فلا يوجد ما هو أفصل من سيارات الكارافان، والتي تعتبر منزلا متحركا بما تقدمه من أماكن مخصصة للنوم ومطبخا وحماما وكل ما يحتاجه المخيمون.

وفيما يلي يقدم موقع caravaning.de الألماني المختص بسيارات الكارافان والتخييم بعض النصائح المفيدة، التي تزيد من متعة التخييم.

التخطيط: يعد التخطيط الجيد أهم عناصر نجاح الرحلات بشكل خاص. ويشمل هذا التخطيط المتطلبات الخاصة في الكارافان، مثل الأسرّة الثابتة الخاصة بالأطفال والوالدين أو التي يمكن تحويلها لأماكن جلوس، وحجم المطبخ والحمام. وينصح قبل شراء أو استئجار السيارة الكارافان بتجربتها والوقوف على مدى مناسبتها وتمتعها بالأمان.

موقع جيد للتخييم: وبعد التحقق من حالة السيارة يتم البحث عن موقع جيد للتخييم، وذلك عن طريق الأدلة الخاصة بذلك على الإنترنت وحجز المكان المناسب، والذي يتوافق مع الرغبات الشخصية لكل فرد في الأسرة.

الأمتعة والتجهيزات: الأمتعة والتجهيزات من المشكلات، التي تواجه المخيمين بسبب محدودية الحمولة ورغبة الأطفال في اصطحاب جميع ألعابهم؛ لذا فسيكون من المفيد تحديد موضع تخزين لكل طفل لا يتجاوزه، مع الوضع في الاعتبار اصطحاب الأغذية الخاصة بالأطفال، وكذلك الأدوية.

أوراق الهوية: يُنصح باصطحاب أوراق الهوية، لا سيما إذا كان السفر للخارج أو على حدود الدول المجاورة.

القيادة بهدوء: يُنصح بعدم القيادة لمسافات طويلة دون أخذ فترات متقطعة من الراحة؛ حيث يُنصح بالتوقف كل ساعتين على الأقل، مع الابتعاد عن المناطق المزدحمة، والتي يمكن التعرف عليها من إرشادات الملاحة. وينبغي مراعاة تغير سلوك القيادة مع السيارات الكارافان عن غيرها من السيارات العادية.

دوار السفر: لمواجهة دوار السفر، الذي قد يُصيب بعض الأطفال، ينصح الخبراء بالنظر إلى نقطة ثابتة عبر النافذة وعدم القراءة في كتاب على سبيل المثال. وقبيل الاستقرار في موضع التخييم ينبغي تفحص المكان ومدى بعده عن أي مخيمين آخرين.