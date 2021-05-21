بعد إعلانها خطوبتها.. منة عرفة: طلعوا إشاعات إني متجوزة ومخلفة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة مقطع فيديو من لقاء سابق لها مع الإعلامية دعاء صلاح في برنامجها «إنتي الأقوى»، والذي كان يعرض على شاشة قناة المحور.

وخلال الفيديو الذي أعادت منة عرفة نشره، تحدثت عن الشائعات التي طالتها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن زواجها، وحرصت على نفي ذلك مستعينة بطفلة ظهرت معها، قالت الإعلامية مازحةً إنها ابنة منة عرفة.

ونفت منة خلال اللقاء تلك الشائعات التي تحدثت عن زواجها وإنجابها قائلة: «أنا متجوزتش لسة.. ودي بنت صاحبتي وهوريهالكم عشان تصدقونا.. أنا اتفهمت غلط لما قولت في أحد البرامج إني اتخطبت واتجوزت وخلفت كنت بتكلم عن أحداث المسلسل».

وعلقت «منة» على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»: «طلعوا إشاعة عليا إني متجوزة ومخلفة كمان».

بعد أيام من خطوبة علي غزلان.. منة عرفة تعلن خطوبتها وتغلق التعليقات

وخلال الأيام الماضية أعلنت الفنانة منة عرفة خطوبتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» دون إعلان اسم خطيبها بينما أغلقت التعليقات، وذلك بعد أيام من إعلان خطيبها السابق اليوتيوبر علي غزلان، خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017.

وفي السياق نفسه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي جمعتها بشاب يُدعى يدعى محمود المهدي، زاعمين أنه هو خطيبها الذي لم تعلن عن شخصيته أو اسمه وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانها عن خطبتها.

وأظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع السوشيال ميديا أن الفنانة منة عرفة متابعة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» كما نشرت لهما صورة تجمعهما منذ فترة عبر خاصية «ستوري» وعلقت عليها: «الشخص المفضل بالنسبة لي» وأرفقت أغنية «سكاكر السكر» للمطرب اللبناني رامي عياش.