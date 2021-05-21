علاقة سمير غانم بحفيدته كايلا: أعز من بناتي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفه الجمهور بخفة ظله، وروحه المرحة، أدوراه الساخرة إرث تركه للأجيال القادمة، أشهر أب وحما بالوسط الفني، الفنان الراحل سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا اليوم عقب صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 84 عامًا.

الفنان سمير غانم، الذي دومًا ما تحدث عن زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، وابنته دنيا وإيمي، لم يهمل قط الحديث عن حفيدته «كايلا»، ابنة ابنته الكبيرة دنيا والإعلامي رامي رضوان، حيث وصفها بأنه شعر معها وإأها أعز من ابنتيه وفقًا للممثل الشهير: «أعز الولد ولد الولد»، قائلًا: «مكنتش مصدق وطلع فعلًا كدة».

وتابع الفنان الراحل في لقاء تلفزيوني قديم، مع الفنان أشرف عبدالباقي، على فضائية «الحياة»: «البنت حكاية، مثقفة وبتناقشني».

كما تحدث معها من قبل، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج «السيرة» واصفًا إياها بالأقرب إلى قلبه، والأكثر عقلًا.

وفاة سمير غانم

وكان الفنان سمير غانم رحل عن دنيانا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.