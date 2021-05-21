الامارات | اين تذهب.. «ذي بوينت».. عطلة نهاية الأسبوع على أنغام الموسيقى

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. «ذي بوينت».. عطلة نهاية الأسبوع على أنغام الموسيقى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي «ذي بوينت» في «نخلة جميرا» بعطلة نهاية الأسبوع على أنغام موسيقى BTS، واستعراضات «نافورة النخلة»، وعروض المأكولات واللوحات الفنية.

وتدعو «ذي بوينت»، الوجهة الشهيرة لتناول الطعام والترفيه في «نخلة جميرا»، عشاق K-Pop (كي بوب) والسياح والمقيمين إلى تمضية نهاية عطلة أسبوع على أنغام موسيقى فرقة BTS، إضافة إلى عروض النافورة الشيّقة واللوحات والاستعراضات الفنية وعروضات الطعام.

وتحتفل «ذي بوينت»، الرائدة في تنظيم الفعاليات، بعطلة نهاية الأسبوع على أنغام أغنية الكي بوب «On» للفرقة العالمية BTS، فرقة الفتيان الكورية الجنوبية التي تحظى بشهرة واسعة، إضافة إلى عروض «نافورة النخلة» المذهلة، التي تتم تأديتها كل ساعة من السابعة مساءً حتى منتصف الليل. كما سيتمكن زوّار «ذي بوينت» أيضاً، اليوم الجمعة، من الاستمتاع بجلسة رسم إبداعية مباشرة من قبل «Kids of Arabia» عند الساعة السادسة مساءً، وابتكار تحفة فنية فريدة من نوعها مستوحاة من موسيقى الثنائي BTS وK-Pop.

وتشكل «ذي بوينت» وجهة مثالية طوال فترة نهاية الأسبوع، حيث يتم تشغيل أغاني K-Pop في جميع أنحاء هذه الوجهة المتميزة، إضافة إلى مجموعة متنوّعة من عروض الطعام الحصرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news