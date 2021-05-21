الامارات | اين تذهب.. «فارزي كافيه».. يأخذ ضيوفه في رحلة إلى الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. «فارزي كافيه».. يأخذ ضيوفه في رحلة إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأخذ «فارزي كافيه» ضيوفه في رحلة إلى الهند، حيث يضرب بجذوره عميقاً، من خلال تقديم قائمة «باك تو بيزيكس» لـ(الديليفري) و(التيك أواي)، وتضمّ أطباقاً كبيرة وغنية بالنكهات التقليدية، إضافة إلى قائمة الإفطار اللذيذة التي يقدمها المطعم طوال شهر مايو.

تحافظ الأطباق على لمسة «فارزي» الشهيرة بدءاً من سلطة خامانغ كاكدي، وهي عبارة عن مزيج من الخيار والجزر والفول السوداني المقرمش، وصولاً إلى الأطباق الرئيسة التي تشتمل على «البانيرتكا» والدجاج بالزبدة و«الخيما جوشت»، فضلاً عن أشهى المأكولات التي يحلو التلذذ بها في راحة منزلك. ويُقدّم البرياني الذي يعبق برائحة شهية مع أصناف خارجة عن المألوف من الخضار ولحم الضأن، بينما يُقدّم «البيلاو» مع التوت الطازج وإكليل الجبل أو مع دجاج تكا وصلصة النعناع.

وكذلك حلوى «فرزي كافيه» التي لا تفوّت. وعلى الرغم من صغر القائمة، فإنها تضمّ أشهى الأطايب، بدءاً من «جلاب جامون» الساخن بحليب ربري، وطبقين مختلفين من «بودينغ» الحلوى التقليدية، وهما طبق الحلوى بدام المقرمش مع مكسّرات محمّصة وأوراق فضية مصنوعة من اللوز الكلاسيكي وحلوى «مونغ دال» مع العدس الأصفر والفواكه المجففة.

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