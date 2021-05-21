كان يبكي لسماع أخباره.. تعرف علي أكثر ما كان يخيف الفنان سمير غانم قبل وفاته (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، عقب رحيل رجل الكوميديا، الفنان الكبير سمير غانم، الذي غيبه الموت اليومن عقب صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

الفنان سمير غانم الذي تحدث من قبل عن الموت، وخوفه منه وقائلًا: «اكتر حاجة بخاف منها»، وذلك في حوار سابق له مع الإعلامية أروى، ببرنامج «الليلة دي».

حيث علق الفنان عن الموت: «الموت بيخطف ناس كتيرة جدًا، نور الشريف آثر فيا أوي، لكن أكتر حد آثر فيا غسان مطر لأنه صديقي من الوسط».

وتابع الفنان الراحل سمير غانم: «لو قبل 10 سنسن كان الموضوع عادي، دلوقتي أبكي لما أسمع خبر موت».

وفاة سمير غانم

وكان الفنان سمير غانم ورحل عن دنيانا، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.