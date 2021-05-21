الامارات | قبعة إنديانا جونز بـ 250 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن قبعة إنديانا جونز بـ 250 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُطرح القبعة المميزة لشخصية إنديانا جونز السينمائية الشهيرة للبيع في مزاد علني، يقام الشهر المقبل في هوليوود، قبل فيلم جديد هو الأخير من السلسلة يتوقع عرضه في الصيف.

وقُدّر سعر القبعة التي صممت خصيصاً للممثل هاريسون فورد بـ 250 ألف دولار، واعتمرها عام 1984 عندما أدى دور عالم الآثار المُغامر في فيلم «إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم»، وستعرض للبيع في 29 يونيو المقبل.

وتولت دار «هربرت جونسون» لتصميم القبعات إنتاج هذه القبعة التي أوصى عليها منتجو الفيلم قبل عام من بدء التصوير، على ما أفاد مدير دار «بروب ستور» للمزادات، براندون ألينغر.

ومن المقرر أن يتولى هاريسون فورد (78 عاماً) دور إنديانا جونز مجدداً الصيف المقبل في الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة.

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