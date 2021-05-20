5 علاجات منزلية للرقبة الداكنة.. منها عصير البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تشعر الكثير من الفتيات في فصل الصيف بالضيق عند ملاحظة اختلاف كبير بين لون الوجه والرقبة، حيث تصبح داكنة وسواء بسبب التعرض لأشعة الشمس أو التلوث أو الغبار.

لذا نستعرض لكم بعض العلاجات المنزلية الفعالة للرقبة الداكنة، وفق ما أوضح موقع "food.ndtv".

- خل التفاح:

يميل خل التفاح إلى موازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، ما يمنحها توهجًا طبيعيًا، فضلا عن أنه يزيل خلايا الجلد الميتة، وبسبب وجود حمض الماليك يجعله مقشرًا رائعًا، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح و 4 ملاعق كبيرة من الماء واخلطيهم جيدًا، ثم ضعي هذا الخليط بقطعة قطن على الرقبة واتركيه لمدة 10 دقائق، وبمجرد الانتهاء من ذلك ، اغسليها بالماء.

- صودا الخبز:

صودا الخبز مفيدة جدا في إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وتعزز الدورة الدموية، بالإضافة إلى أنها قد تغذي بشرتك أيضًا، فقط في وعاء ضعي 2-3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز وكمية كافية من الماء لعمل عجينة ناعمة، ثم ضعيها على الرقبة واتركيها تجف، وافركيها باستخدام أصابع مبللة، ثم اغسليها بالماء, ورطبي بشرتك جيدًا، مع ضرورة تكرار هذه الطريقة يوميا للحصول على نتائج فعالة.

- عصير بطاطس:

يقال إن البطاطس لها خصائص طبيعية تساعد على تفتيح البشرة إلى حد كبير، كما أنه يعمل على إزالة البقع الداكنة ويجعل لون بشرتك موحدًا، ما عليك سوي احضري ثمرة بطاطس وقومي ببشرها، ثم اضغطي على البطاطس المبشورة، وضعي العصير على رقبتك، واتركيه يجف تمامًا قبل غسلها بالماء الفاتر، يمكنك تكرار ذلك مرتين يوميًا.

- روتين الأوبتان "Ubtan":

يستخدم Ubtan لتفتيح لون البشرة، بالإضافة إلى تساعد المركبات العديدة الموجودة فيه في تقليل التصبغ وتجعل بشرة رقبتك متوهجة، حيث يساهم الدقيق المستخدم في الخليط على تقشير البشرة وامتصاص الشوائب وشد المسام، عن طريق احضري وعاء وامزجي رشة من الكركم ، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وماء الورد، حتى تحصلي على عجينة متوسطة القوام، وضعي المعجون على رقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الفاتر كالمعتاد، ويمكنك تطبيق هذا مرتين على الأقل في الأسبوع.

- الزبادي:

يحتوي الزبادي على إنزيمات طبيعية تعمل مع الأحماض الموجودة في الليمون لإعطاء نتائج أفضل، حيث يغذي البشرة ويجعلها ناعمة، من خلال اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وضعيه على الرقبة، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء.