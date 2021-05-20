بعد رحيل الفنان سمير غانم.. دلال عبد العزيز تصارع الحزن والمرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن ألمت بكل عشاق الفنان سمير غانم بعد معاناة مع المرض انتهت برحيله، تاركا خلفه نصفه الثاني تعاني المرض والحزن في المستشفي وبحسب تصريحات الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حول مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وذلك قبل ساعات من وفاة الفنان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عامًا اليوم.

وكان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قد أكد في مداخلة لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يذاع على فضائية CBC أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة، حيث أجرت مسحة ولكن النتيجة كانت إيجابية.

الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز قصة حب ضد الزمن

واستمرت قصة حب وزواج الفنان المصري الراحل سمير غانم من الفنانة دلال عبد العزيز أكثر من 30 عام، وتعد قصتهما من أشهر الزيجات الفنية حيث نجحا في الابتعاد عن المشاكل واستمرا في دعمهما طوال الوقت حتي فارق الحياة سمير غانم.

وتوفي، قبل قليل، الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عقب دخوله الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وأجرت الفنانة دلال عبد العزيز خلال الساعات الماضي عدد من الفحوصات والمسحات الخاصة بالفيروس، ولكن لازالت النتيجة إيجابية، وما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي إثر مضاعفات فيروس كورونا، ولكنها تتحسن بشكل بسيط أفضل من حالة زوجها سمير غانم.

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: «اللهم إني أسألك الشفاء لهما ولكل مريض»

وكانت كل من دنيا وإيمي سمير غانم قد طالبا الجمهور بالدعاء لوالديهما بختام القرآن أسبوعيا بنية شفاء والديهما، ويشارك في الختمة أقاربهما وأصدقاؤهما المقربون، إضافة إلى الصلاة والدعاء المستمر لهما، كما تطالب دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير الدعاء لهما من أصدقائهما في الوسط الفني.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كوفيد 19 ونقلهما لإحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".