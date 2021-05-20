رفض الزواج حتى يعثر على شبيهتها.. كيف تحدث الفنان سمير غانم عن والدته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفى اليوم الفنان سمير غانم، بعد صراع مع مرض الاعتلال الكلوي، ودخوله العناية المركزة، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان سمير غانم دائم الحديث عن والدته السيدة فتحية محمود حلمي، وإنجازتها في حياته، فكان دائما يصفها بأنها تمثل له «الحنان».

كيف تحدث الفنان سمير غانم عن والدته

تحدث الفنان سمير غانم، عن والدته في لقاء تلفزيوني قديم ببرنامج «الست دي أمي» على قناة دريم، قائلا: «أمي بتمثل ليا الحب والحنان والجمال وأحلى حاجة في الدنيا هى الأم».

وأضاف: «تأثرت بوالدتي بشكل كبير بعد وفاتها في سن الـ 50، بمرض مفاجىء، أمي كانت بتكسر روتين حياتنا، كانت البهجة الحلوة اللي في البيت، أي مشكلة لازم هي تحلها».

أضرب عن الزواج بسبب البحث عن شخصية مماثلة لوالدته

وأكدت الفنان سمير غانم، أن والدته كانت دائما تحتضنه في الأزمات المختلفة التي كان يمر بها، والحب بين والديه هو ما جعله يرفض الزواج والتأني فيه حتى يجد نموذجا مشابها لهما.

دعاء والدته قبل وفاتها

وتذكر الفنان سمير غانم، دعاء والدته له قبل وفاتها بيوم، قائلا: «دعاء الأم دائما مستجاب، وكانت آخر دعواها ليا قبل وفاتها سبب نجاحي في حياتي».

وفاة الفنان سمير غانم

وكان الفنان سمير غانم، رحل عن دنيانا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.

وكان اخر حديث للدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، كشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنهما في تحسن مستمر، وذلك خلال حواره مع برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»