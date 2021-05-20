الأصل أسيوطي.. تعرف على أسرة سمير غانم: والده لواء شرطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعود أصول أسرته إلى محافظة أسيوط، الأب لواء الشرطة يوسف غانم، ووالدته هي السيدة فتحية حلمي، وهي الأسرة التي كان لها لمسة في نجاح الضلع الأكثر استمرارية في «ثلاثي أضواء المسرح» وهو الفنان سمير غانم الذي احترف الإضحاك على مدار ما يقرب من 60 عامًا.

فتحية هانم حلمي

تحدث الفنان الراحل سمير غانم عن أسرته في لقاء سابق خلال حواره في برنامج «الست دي أمي» مع الكاتب يوسف معاطي وتدعى فتحية حلمي وقال عنها:«بتمثلي الحنان والجمال والحب والأم أحلى حاجة في الدنيا..أنا كنت متأثر بيها وتوفت في سن الخمسين بعد إصابتها بمرض مفاجئ وكانت بحكم إني الابن الأكبر تعتمد علي في كثير من الأمور».

وأضاف: «كانت البهجة الحلوة في البيت والبسمة الحلوة.. مفيش أي مشكلة بتحدث في البيت إلا لو حلتها».

وكشف الكاتب يوسف معاطي خلال الحلقة عن أن والد الفنان الراحل هو ضابط الشرطة يوسف غانم، الذي عمل حكمدارًا لمحافظة الفيوم وأنه أنجب أكبر فنان كوميدي في العالم العربي، بجانب والدته فتحية هانم حلمي التي كانت لها لمسة فنية رقيقة ساهمت في نجاح هذا النجم الكبير.

وغيب الموت اليوم الخميس الفنان الكبير سمير غانم بعد صراع مع مرض الفشل كلوي والذي عانى منه في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم نجلة الفنان الراحل نفى أن تكون وفاة الراحل بسبب بفيروس كورونا ودون على صفحته بموقع فيسبوك:«إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، والدعاء له بالرحمة، إن شاء الله، ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا».

أول فيديو لـ انهيار شقيقة سمير غانم أمام المستشفى

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز ترقد أيضا في أحد مسشتفيات القاهرة الجديدة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وحالتها الصحية غير مستقرة بالمرة، وتعاني من مضاعفات شديدة وتوضع على أجهزة تنفس صناعي فى بعض الوقت وممنوع عنها الزيارة، ومن المقرر أن تشيع جنازة سمير غانم غدا من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الجمعة.