سمير غانم في لقاء تلفزيوني قديم يتحدث عن فطوطة في عيون دنيا وإيمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمجرد وفاته، بدأ الجمهور في استعادة العديد اللحظات التي عاشها بتاريخه الكبير ومن هذه اللحظات ظهور سمير غانم في لقاء تلفزيوني قديم ومعه ابنتاه دنيا وإيمي وهما في سن صغيرة، في برنامج «ذكريات رمضان» الذي كان يذاع على شاشة التلفزيون المصري.

سمير غانم في لقاء تلفزيوني قديم

وظهر الفنان سمير غانم في هذا اللقاء السابق متحدثًا عن شخصية فطوطة قائلًا: «شخصية فطوطة يحبها الأطفال وأشبهها بشخصية ميكي ماوس، والأطفال يشاهدون فطوطة بطريقة الخدعة وبعضهم لا يعرفون أنه شخص كبير ولذلك يتساءلون عن الشخصية لشدة حبهم لها».

وعن تأثر ابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم بالشخصية وقت أن كانتا طفلتين، أكد أن ابنتيه دنيا وإيمي تعشقان الفن، وأن «دنيا غاوية فن»، وقدمهما في أول ظهور لهما، حيث قالت دنيا إن والدها هو نفس شخصية فطوطة، ردًا على سؤال الإعلامية سوزان حسن التي تساءلت عن مدى تأثرهما بالشخصية.

وخيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر يناهز 85 عاما، عقب صراع مع المرض بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، لينتهي الأمر بوفاته.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.

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وتفرقت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.