وصية الفنان سمير غانم لابنتيه دنيا وإيمي: «الأخيرة حنينة جدا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحل الفنان سمير غانم، عن عالمنا اليوم، عقب صراع طويل مع المرض داخل إحدى المستشفيات، وذلك عن عمر يناهز 84 عاما، لتنتشر بعدها وصية الفنان سمير غانم لابنتيه في أحد البرامج، والتي أجاب خلالها عن سؤال ما يرغب في أن ينصحهما به.

سميرغانم الأب والفنان، رجل الكوميديا، والأب العطوف والحنون، الذي لم يرغم ابنتيه على الدخول في عالم الفن، أو حتى الخروج منه، تركهما وشأنهما لاختيار مستقبلهما المهني، حتى أنه لم يرغمهما على الزواج ابدًا، وترك الأمر لهما بالكامل.

وصية الفنان سمير غانم لابنتيه دنيا وإيمي

وكان الفنان الراحل تحدث عن ابنتيه من قبل، في حوار سابق له ببرنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مؤكدًا أنه لم يرغم أيًا منهن على الفن: «أنا مقولتلهمش لكن كنت موافق معترضتش».

وفي إجابته عن الوصية التي يرغب في أن يتركها لابنتيه دنيا وإيمي، ونصائحه لهن، قال: «مش هقول حاجة أوي.. دنيا عاقلة جدًا، ومحدش بيضحك علها، وقريبة مني في الشخصية والدماغ، وإيمي حنينة جدًا».

وفاة سمير غانم وكان الفنان سمير غانم

ورحل عن دنيانا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.