وصية الفنان سمير غانم للرداد ورامي رضوان: همس في أذن الأول ولم يلحق بالثاني «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة يعيشها الوسط الفني عقب تلقي خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عامًا، عقب صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات، التي انتقل لها رفقة زوجته وشريكة حياته، الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل أن يفارقها هو.

سمير غانم الأب الحنون، الحما الأشهر في الوسط الفني، الذي وصى أحد زوجي ابنتيه ولم يلحق أن يوصي الآخر، حيث كشف خلال حديث سابق له لبرنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه ترك أمر اتفاقات الزواج لزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث وافق على الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم على الفور، بينما كان قرار الموافقة على حسن الرداد أصعب، على حد قوله، قائلًا: «علشان إيمي كانت مترددة»، واصفًا رامي رضوان بـ «البرنس»، مشيرًا إلى أنه لم ير فيه أي عيب.

أما عن وصيته لـ حسن الرداد، قال: «كنا في الغردقة، وهمست كلمة في ودنه، وقولتله أنا مش هوصيك عليها يا حسن. إنت فاهم، فقالي متوصينيش في عنيا».

أما عن وصيته للإعلامي رامي رضوان، أكد الفنان الراحل: «ملحقتش، ومكونتش مركز».

وفاة سمير غانم

وكان الفنان سمير غانم، رحل عن دنيانا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.