أول فيديو لـ انهيار شقيقة سمير غانم أمام المستشفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلقى الوسط الفني، فاجعة كبيرة لخبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر يناهز 85 عاما، عقب صراع مع المرض بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، لينتهي الأمر بوفاته.

والتقطت عدسة «الوطن»، اللقطات الأولى لانهيار شقيقة الفنان الكبير سمير غانم، وذلك عقب وصولها لمستشفى «الصفا»، الذي يرقد فيه جثمان الفقيد.

وانهارت شقيقة الراحل أمام المستشفى، حيث حاول البعض مساعدتها في الوقوف وإسنادها.

وفاة سمير غانم

وكان الفنان سمير غانم، رحل عن دنيانا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.