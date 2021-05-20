«خلفة البنات تجنن».. علاقة سمير غانم بابنتيه دنيا وإيمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفى اليوم الفنان سمير غانم، عن عمر 84 عامًا بعد صراع مع المرض بخلل وظائف الكلى، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وكان دائما الفنان سمير غانم أكبر داعم لابنتيه دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، ويشاركهما أعمالهما الدرامية في مواسم رمضان، وكانتا دائما تصفانه في اللقاءات التليفزيونية المختلفة بأنه «بركة العمل».

ويستعرض «هُن»، أبرز التصريحات التي تصف علاقة سمير غانم بابنتيه قبل وفاته:

علاقة الفنان سمير غانم ببناته قبل وفاته

خلفة البنات شىء رائع ويجنن

كان الفنان سمير غانم عاشقا لابنتيه، حيث في برنامج «السيرة» مع وفاء الكيلاني: «الخلفة دي رزق من عند ربنا، وخلفة البنات شيء رائع ويجنن».

لا استطيع الاستغناء عن رؤيته

وفى برنامج «تع اشرب شاي» مع غادة عادل، عبرت الفنانة إيمي سمير غانم، عن مدى ارتباطها بوالدها، وأنها لا تستطيع الاستغناء عن رؤيته طوال الوقت، الأمر الذي دفعها لتركيب كاميرات مراقبة بالمنزل لرؤيته خلال وجودها من منزلها.

بحب بابا معايا في اي عمل فني ليا

وعبرت أيضا الفنانة دنيا سمير غانم عن مدى حبها وتقديرها لوالدها الفنان سمير غانم، في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، وتفضيلها الدائم ظهوره معها في الأعمال الدرامية المختلفة، قائلة: «بحب يكون بابا معايا في أي عمل فني ليا، لأنه بيضيف ليا وللعمل بشكل كبير، أنا بشوف إن سمير غانم قيمة فنية كبيرة».

وفاة الفنان سمير غانم

وتوفى اليوم الفنان سمير غانم، بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، حيث وضع على جهاز تنفس صناعي، كما أجرت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز مسحة ثانية وأكدت استمرار إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت اثرت الحالة الصحية لعائلة الفنان سمير غانم، على أعمالهم الحالية، إذ تقرر تأجيل مسلسل «عالم موازي» الذي كان مقررا عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، لإصابة عدد كبير من فريق العمل بالفيروس، بما في ذلك بطلة المسلسل دنيا سمير غانم ووالدتها.