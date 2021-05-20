قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز.. رفيقة الحب والكفاح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد وفاة سمير غانم لا يمكن التغافل عن قصة الحب بينه وبين زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي شاركته حتى في مرضه وما زالت تعاني منه تلك القصة التي بدأت لترى أول الرحلة والبهجة بين الزوجين.

دلال عبدالعزيز قصة الحب الأولى والأخيرة

لم تكن دلال عبد العزيز الزوجة الأولى في حياة سمير غانم، لكنها قصة الحب الوحيدة التي بقيت حتى فارق الحياة، الرجل الذي كان ينظر للزواج بلا اهتمام، وقع أسيرًا في حب دلال عبدالعزيز التي يكبرها بنحو 23 عامًا، ولم يكن السن عائقا لهما لكنها زادت في إصرارها على الزواج منه، واستطاعت بعد 4 أعوام من الحُب من طرف واحد، أن توقعه في غرامها.

دلال عبدالعزيز في لقاء نادر تتحدث عن علاقتها بزوجها: كنت ظل سمير (فيديو)

لم يكن الحب بين سمير ودلال من طرف واحد، وهذا ما أعلنه الزوجان خلال اللقاءات التلفزيونية والصحفية المختلفة، إذ قال سمير: «بصراحة هي اللي حبتني الأول، وأنا مكانش في بالي إني أتجوز».

الكل راهنوني إني أتجوز

وتابعت «دلال» خلال استضافتهما في برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة: «مشهورة القصة بتاعتنا وكل الممثلين الكبار راهنوني إني أتجوزه، وقالولي سيبك منه مبيتجوزش، الفنان محمود مرسي، عبدالمنعم مدبولي، محمود المليجي، المخرج يحيى العلمي نصحوني بالبعد عنه، والفنان جورج سيدهم قالي: اسأليني أنا».

الهدية الأولى

الثنائي خالفا التوقعات وكانا نموذجا لقصص الحب في السينما والأغاني قبل وبعد الزواج وحتى فارق أحدهما الحياة، تقول «دلال»: «أول مرة أسهر في حياتي كنت في مسرحية: أهلا يا دكتور، يوم افتتاحها عام 1980، وأن أول هدية لها من زوجها سمير قبل الزواج كانت بالطو شيك وأول سيارة كانت سيات 133».

فريد شوقي كان شاهدا على قصة الحب، حيث قال سمير غانم إن الفنان الراحل فريد شوقي قال له: «يا ابني إنت مش عاوز تتجوز ليه، رديت وقولتله يا ملك سيبني في حالي، وشوقي يرد البنت حلوة زي القشطة.. فقولتله خلاص عشان خاطرك إنت هتجوزها».

وانتهت القصة بوفاة الفنان سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته باعتلال كلوي بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.