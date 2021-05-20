إسعاد يونس تنعى سمير غانم: يا صاحب الفضل.. يا رفيق الرحلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نعت الإعلامية الكبيرة، إسعاد يونس، صاحبة السعادة، الفنان الكبير، سمير غانم الذي وافته المنية اليوم، في منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت الإعلامية صورة للفنان، مدونة: «وداعًا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب و أحن خلق الله، يا ضحكة مصر وطيابة قلبها، يا أبو نفس نقية وراضية، وداعا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي وإلي الملتقى».

وأرفقت الإعلامية إسعاد يونس، تعبيرات وجه باكية، مع النعي.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني بأكمله وعشاق الفنان الكبير سمير غانم، بعد إعلان وفاته بعد معاناه كبيرة مع المرض، وصراع استمر لمدة تقترب من أسبوعين، بعد أن تدهورت حالته إثر إصابته بالاعتلال الكلوي، ما أدى إلى وفاته عن عمر يناهز 84 عاما.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، نقل الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز للمستشفى بعد تدهور حالتهم الصحيةا، واعتقد الكثيرون أنهما نقلا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن أعلنت نقابة المهن التمثيلية أن الفنان سمير غانم لم يكن مصابا بالفيروس، ولكنه يعاني من الاعتلال الكلوي في حالة متأخرة، بينما زوجته كانت تعاني من إصابتها بالفيروس.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.