دلال عبد العزيز تروي تفاصيل علاقتها بـ سمير غانم: أنا اللي طلبته للجواز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بأكمله وعشاق الفنان الكبير سمير غانم، بعد إعلان وفاته بعد معاناه كبيرة مع المرض، وصراع استمر لمدة تقترب من أسبوعين، بعد أن تدهورت حالته إثر إصابته بالاعتلال الكلوي، ما أدى إلى وفاته عن عمر يناهز 84 عاما.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، نقل الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز للمستشفى بعد تدهور حالتهم الصحيةا، واعتقد الكثيرون أنهما نقلا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن أعلنت نقابة المهن التمثيلية أن الفنان سمير غانم لم يكن مصابا بالفيروس، ولكنه يعاني من الاعتلال الكلوي في حالة متأخرة، بينما زوجته كانت تعاني من إصابتها بالفيروس.

دلال عبد العزيز تروي تفاصيل زواجها من سمير غانم

على مدار السنوات الطويلة التي قضتها الفنانة دلال عبد العزيز مع الفنان الكبير الراحل سمير غانم، كانت تحرص على ذكر قصة حبهما في جميع لقاءاتها التلفزيونية، وخلال استضافتها في برنامج «عقد النجوم»، قالت إنها هي من طلبت منه الزواج، ولم يبدأ هو بذلك، مشيرة إلى أنها هي التي أصرت على الارتباط به.

وأشارت الفنانة دلال عبد العزيز خلال لقائها ذاك إلى أنها هي التي خطفت الفنان سمير غانم، وأنها استطاعت أن تجعله بعد سنوات عديدة من العزوبية أن يدخل قفص الزوجية، بإصرارها وعزيمتها على ذلك، مشيرة إلى أن ما جذبها له طيبة قلبه وخفة دمه، بالإضافة إلى كونه إبن بار لأهله، يحبهم ويودهم كثيرا.

وأضافت دلال عبد العزيز خلال حلقة البرنامج وأثناء حديثها عن زوجها الفنان الكبير سمير غانم، أنه لم يكن زوجا نكديا في المنزل، ولكنه لا يتحدث معها كثيرا، إذ أنه يلزم الصمت في معظم الأوقات التي يقضيها معها في المنزل.

وتوفي الفنان المبير سمير غانم عصر اليوم الخميس الموافق 20 مايو، بعد صراع استمر لمدة أسبوعين بعد تدهور حالته إثر إصابته بمرض الاعتلال الكلوي، عن عمر يناهز 84 عام.